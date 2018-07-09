Nikaragua'daki Hükümet Karşıtı Protestolar...

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega, ülkesinde nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestoların yarattığı siyasi krizi çözmek üzere erken seçime gidilmeyeceğini açıkladı.

Ortega, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, hükümetin istifasını talep eden protestocuların, 2021'de yapılacak seçimleri beklemesi gerektiğini belirterek, "Bakalım, halkımız seçim vakit geldiğinde, oyunu, son haftalarda ortalığı yakıp yıkan bu darbe teşvikçilerine verecek mi?" ifadelerini kullandı.

Bir ay aradan sonra ilk defa halka hitap eden Ortega, "Ülkenin anayasası, bir grup darbe teşvikçisi öyle istiyor diye bir gecede değiştirilemez. Hükümetin istifasını isteyenler ülkeyi kendileri yönetmek istiyorsa, mevcut hükümetin görev süresine saygı göstermek zorunda." diye konuştu.

Nikaragua İnsan Hakları Derneği'nin (ANPDH) raporuna göre, 18 Nisan-25 Haziran arasındaki hükümet karşıtı protestolarda 285 kişi yaşamını yitirdi, en az 1500 kişi yaralandı. 156 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.

Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.

