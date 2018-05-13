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Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Protestolar..

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda dün iki kişi daha hayatını kaybetti.

Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Protestolar..

Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda dün iki kişi daha hayatını kaybetti.

13 Mayıs 2018 Pazar 14:08
Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Protestolar..

 Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da nisan ayından bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda dün iki kişi daha hayatını kaybetti.
İktidardaki sosyalist Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetine karşı düzenlenen protestolarda, dün ülkenin farklı şehirlerinde göstericiler polisle ve iktidar partisinin gençlik gruplarıyla çatıştı. 
Göstericilerin lastik yakarak yollara barikatlar kurduğu olaylarda başkent Mangua'nın 30 kilometre güneybatısındaki Masaya kentinde iki protestocunun hayatını kaybettiği bildirildi.
Protestocular, gösteriler sırasında silahla vurularak yaşamını yitirdiği iddia edilen iki genç erkeğin görüntülerini yayınladı. Yerel Kızılhaç Teşkilatı yayınladığı açıklamada, iki gencin gösteriler sırasında öldüğünü doğruladı. 
Ülkenin batısındaki Pasifik bölgesinde başkent Managua ve Masaya dışında Chinandega, Granada, Leon ve Rivas kentlerinde, kuzeyde ise Esteli ve Matagalpa şehirlerinde protestolar düzenlendi.
Nisan ayında hükümetin sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü. Protestocular Devlet Başkanı Daniel Ortega ve FSLN hükümetinin istifasını talep ediyor.
Birleşmiş Milletler önceki gün yaptığı açıklamada, gösterilerde çoğunluğu öğrenci en az 47 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtmişti.
Carlos Fonseca, Tomas Borge, Silvio Mayargo gibi sosyalist gerilla önderleri tarafından kurulan FSLN, 9 Temmuz 1979'da Nikaragua'da Anastasio Somoza Debayle diktatörlüğünü devirmişti.
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 21:06
Anahtar Kelimeler:
OrtaAmerikaHükümetKarşıtıProtesto
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