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Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Protestolar...

Nikaragua'da nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Protestolar...

Nikaragua'da nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sürüyor.

29 Temmuz 2018 Pazar 09:09
Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Protestolar...


 Nikaragua'da nisan ayında başlayan hükümet karşıtı protestolar sürüyor.
BBC'nin haberine göre, Nikaragua'da hükümet karşıtı binlerce kişi, Devlet Başkanı Daniel Ortega'nın, muhalefetin yanında yer almakla suçladığı Katolik Kilisesine destek için yürüyüş düzenledi.
Başkent Managua'daki yürüyüşe farklı dine mensuplar ile dini inancı olmayan kişiler de katıldı.
"Adalet" ve "özgürlük" sloganları atan göstericiler, kiliseye polis baskısına karşı sesini yükseltmeye devam etmesi çağrısında bulundu.
Katolik Kilisesinden Papaz Carlos Aviles, "İbadethanelerimiz, ihtiyacı olan herkese daima açıktır. Bunun için eleştiriliyor olsa da kilise taraflar arası diyaloğu desteklemeyi sürdürecek." ifadelerini kullandı.
Nikaragua İnsan Hakları Derneği hafta içi yaptığı açıklamada, nisan ayında başlayan protestolarda şimdiye kadar 448 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
Ülkede sosyal güvenlik reformlarına karşı yapılan protestolar, nisan ayında büyük çaplı kitle eylemlerine dönüşmüştü.
Hükümet yetkilileri ve muhalif gruplar, 16 Haziran'da Katolik Kilisesinin ara buluculuğunda başkent Managua'da görüşmüştü.
Görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada, şiddet olaylarının derhal durdurulması çağrısında bulunulmuştu.
Protestocular, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve Sandinista Ulusal Kurtuluş Cephesi (FSLN) hükümetinin istifasını talep ediyor.
 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 12:28
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