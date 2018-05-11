Nikaragua'da Hükümet Karşıtı Gösterilerde 47 Ölü!

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika ülkesi Nikaragua'da sosyal güvenlik reformlarına karşı nisan ayında başlayan gösterilerde şimdiye kadar çoğunluğu öğrenci en az 47 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, hükümetin kabul ettiği sosyal güvenlik reformlarına karşı başlayan gösterilerin ülke genelinde yayıldığını belirtti.

Sözcü Shamdasani, güvenilir kaynaklardan elde ettikleri bilgiye göre nisan ayı ortasında başlayan gösterilerde şimdiye dek çoğunluğu öğrenci en az 47 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

Shamdani, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği olarak Nikaragua'daki olayları araştırmak için hükümete 7 Mayıs'ta resmi başvuru yaptıklarını kaydetti.

Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde çalışanların emeklilik katkı paylarını artıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata

