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Nikaragua'da binlerce kişi devlet başkanının istifası için sokaklara döküldü

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega ile Devlet Başkanı Yardımcısı olan eşi Rosario Murillo'nun istifasını isteyen binlerce kişi gösteri düzenledi.

Nikaragua'da binlerce kişi devlet başkanının istifası için sokaklara döküldü

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega ile Devlet Başkanı Yardımcısı olan eşi Rosario Murillo'nun istifasını isteyen binlerce kişi gösteri düzenledi.

27 Mayıs 2018 Pazar 14:37
Nikaragua'da binlerce kişi devlet başkanının istifası için sokaklara döküldü

Nikaragua'da Devlet Başkanı Daniel Ortega ile Devlet Başkanı Yardımcısı olan eşi Rosario Murillo'nun istifasını isteyen binlerce kişi gösteri düzenledi.
BBC'nin haberine göre, ülkede nisan ayında sosyal güvenlik sisteminde değişiklik talebiyle düzenlenen gösterilerin ardından muhalefet, yerel dernekler ve Ortega yönetimi arasında yürütülen uzlaşı görüşmelerinin çıkmaza girmesi üzerine protestocular, devlet başkanının istifası talebiyle başkent Managua ve diğer kentlerde sokaklara döküldü.
Polis ve görgü tanıkları, ana yolların kapatıldığı gösteriler sırasında çıkan şiddet olaylarında 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Nikaragua'da kararnameyle kabul edilen sosyal güvenlik reformları çerçevesinde işçiler ile çalışanların emeklilik katkı paylarını artıran ve yardım ödeneğinde kesinti öngören yasal düzenleme hayata geçirilmişti.

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Bunun üzerine işçi ve emekliler, nisan ayında gösteriler başlatmış, güvenlik güçleriyle protestocular arasında çıkan çatışmalarda en az 76 kişi yaşamını yitirmişti.
Nisan ayındaki gösteriler, Ortega iktidarında Nikaragua'da en fazla can kaybının yaşandığı iç karışıklık olarak gösteriliyor.
Nikaragua'da 1970'lerde Anastasio Somoza iktidarının devrilmesine yardım eden eski Sandinista gerillası Ortega, göstericiler arasına suçlular ve çete üyelerinin sızdığını savunurken, muhalif aktivistler Devlet Başkanı'nı halkı baskı altında tutmakla suçlamıştı.
 

Son Güncelleme: 27.05.2018 18:26
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