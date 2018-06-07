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Nijeryalı yetimlerin bayramlıkları Türkiye'den

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 70 yetim çocuğa, Türkiye'den gönderilen bayramlıklar dağıtıldı.

Nijeryalı yetimlerin bayramlıkları Türkiye'den

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 70 yetim çocuğa, Türkiye'den gönderilen bayramlıklar dağıtıldı.

07 Haziran 2018 Perşembe 21:06
Nijeryalı yetimlerin bayramlıkları Türkiye'den

Nijeryalı yetimlerin bayramlıkları Türkiye'den

Nijerya'nın başkenti Abuja'da 70 yetim çocuğa, Türkiye'den gönderilen bayramlıklar dağıtıldı.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'daki yetimlere, Türkiye'deki hayırseverler tarafından bayramlık gönderildi.

Darul Erkam Vakfı Başkanı Yunus Emre Akyol, yardımlar ile ilgili, başkent Abuja'da 70 yetim çocuğa bayramlık dağıttıklarını açıkladı.

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Akyol, "Ramazan ayında Nijeryalı yetim öğrencilere bayramlık dağıttık. Türkiye'den gönderilen yardımlar arasında kıyafet ve ayakkabılar bulunmakta." dedi.

Ramazan boyunca 200 aileye de kumanya dağıttıklarını ifade eden Akyol, "Bu yardımlar dışında ramazan ayında yaklaşık bin kişilik iftar düzenledik, 10 adet su kuyusu açtık." ifadelerini kullandı.

"Bayramda giyecek kıyafetim yoktu"

Başkent Abuja'ya yaklaşık 400 km uzaklıktaki Kano şehrinden gelen öğrenci Alhassan Yawu da bayramlık aldığı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Babasını küçük yaşta kaybeden Yawu, "Bugün bu beyaz insanlar bize sadaka olarak bayram kıyafetleri verdi. Bana bayram kıyafeti verilmeseydi bayramda giyecek kıyafetim yoktu ama çok şükür şu an bayramlığım var. Bana bunu verdikleri için çok teşekkür ederim, Allah onlardan razı olsun." diye konuştu.

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