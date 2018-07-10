Nijerya’daki Çatışmalar Nedeniyle Binlerce Kişi Göç Etti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın orta kesiminde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalar nedeniyle binlerce kişi evlerini terk etti.

Nijerya Kızılhaç Temsilcisi Lene Groenkjaer yaptığı açıklamada, Plateau eyaletinde geçen ay 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği çatışmalar nedeniyle yaklaşık 22 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Evlerini terk edenlerin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade eden Groenkjaer, "Çatışmada yüzlerce kişi hayatını kaybedip yaralanırken bazı alanlar harabeye döndü. Yerinden edilmiş kişilerin çoğu kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor ve bunların çoğu bölgedeki kamplara taşındı." ifadesini kullandı.

Geçen ay Plateau'ya bağlı 11 köyde çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda en az 130 kişi hayatını kaybetmişti. Çatışmalarda 50 ev ateşe verilirken en az 100 büyükbaş hayvan telef olmuştu.

