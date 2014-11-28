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Nijerya'da Patlama

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki patlamada 5'i asker 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da Patlama

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki patlamada 5'i asker 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

28 Kasım 2014 Cuma 07:17
Nijerya'da Patlama
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YOLA YERLEŞTİRİLEN BOMBANIN PATLAMASI SONUCU 5'İ ASKER 35 KİŞİ ÖLDÜ

 Nijerya'nın kuzeydoğusundaki patlamada 5'i asker 35 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, Adamawa eyaletinin Mubi kentinde, yola yerleştirilen bombanın patlaması sonucu, Boko Haram örgütüne karşı yerel halkın oluşturduğu silahlı gruptaki 30 kişi ve 5 askerin öldüğünü belirtildi. Patlamada, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydedildi.

Boko Haram örgütü üyelerinin son dönemlerde saldırılarını yoğunlaştırdığı Mubi kentinde bölge halkı, örgüt üyeleriyle mücadele etmek için silahlı gruplar oluşturmuştu.

Yaklaşık 160 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Boko Haram örgütü, geçen ay bazı kentleri kontrolü altına almış ve "halifelik" ilan etmişti.

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