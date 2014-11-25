Nijerya'da İntihar Saldırıları

MAİDUGURİ'DE İKİ DAKİKA ARAYLA DÜZENLENEN SALDIRILARDA ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Maiduguri kentinde art arda iki intihar saldırısı düzenlendi.

Görgü tanıkları, kalabalık bir pazar yeri yakınlarında iki dakika arayla düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu söyledi.

Kent sakinlerinden Mustafa Ahmed, AA muhabirine "Bir kadın, kendini kalabalığın ortasında havaya uçurdu" dedi.

Maiduguri'nin aynı bölgesinde 1 Temmuz'da düzenlenen bombalı saldırıda 21 kişi yaşamını yitirmişti.

Saldırıları henüz üstlenen olmadı. Ancak yetkililer, saldırılardan ülkenin kuzeydoğusundaki Borno, Lobe ve Adamawa eyaletlerinde faaliyet gösteren Boko Haram örgütünü sorumlu tutuyor.

Devlet Başkanı Goodluck Jonathan, geçen hafta örgütün faaliyet gösterdiği eyaletlerde olağanüstü hal uygulamasının bir yıl daha uzatılmasını talep etmişti. Nijerya Senatosu'nun, devlet başkanının talebini bugün oylaması bekleniyor.

Öte yandan Boko Haram örgütü militanlarının, Borno eyaletindeki Damasak kentini kontrolleri altına aldığı kaydedildi.