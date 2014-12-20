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Nijerya'da Çatışmada Çok Sayıda Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda ordu ve Boko Haram arasında çıkan çatışmada, çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya'da Çatışmada Çok Sayıda Boko Haram Üyesi Öldürüldü

Nijerya'nın kuzeydoğusunda ordu ve Boko Haram arasında çıkan çatışmada, çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

20 Aralık 2014 Cumartesi 08:19
Nijerya'da Çatışmada Çok Sayıda Boko Haram Üyesi Öldürüldü
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 Nijerya'nın kuzeydoğusunda ordu ve Boko Haram arasında çıkan çatışmada, çok sayıda örgüt üyesinin öldürüldüğü bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, çatışmanın, Borno eyaletinde militanların elektrik enerji üretim tesisine yönelik saldırısı üzerine çıktığını belirtti. Açıklamada, tesis çalışanlarına saldıran birçok örgüt üyesinin öldürüldüğü kaydedildi.

Tesisin sahibi şirket ise Bulabulin bölgesindeki merkeze yönelik saldırıda işçilere rasgele ateş açtığını açıkladı.

Bulabulin bölgesine mayıs ayında çok sayıda saldırı gerçekleştiren örgüt, kontrol altına almayı amaçladığı Maiduguri bölgesine elektrik sağlayan enerji tesislerine zarar vermeye çalışıyor.

“ŞİMDİYE KADAR 13 BİN KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ”

Adı yerel dilde "Batılı tarzda eğitim yasaktır" anlamına gelen Boko Haram'ın, 2009'da lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından başlattığı kitlesel şiddet eylemlerinde şimdiye kadar 13 bin kişi yaşamını yitirdi.

Yaklaşık 160 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi olan Nijerya'nın kuzeyinde faaliyet gösteren Boko Haram, geçen ay bazı kentleri kontrolü altına almış ve söz konusu bölgelerde "halifelik" ilan etmişti.

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