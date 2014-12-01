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Nijerya'da Bombalı Saldırılar

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de kalabalık bir pazar yerinde art arda düzenlenen iki saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Nijerya'da Bombalı Saldırılar

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de kalabalık bir pazar yerinde art arda düzenlenen iki saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

01 Aralık 2014 Pazartesi 17:45
Nijerya'da Bombalı Saldırılar
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MAİDUGURİ'DE BİRKAÇ DAKİKA ARAYLA DÜZENLENEN SALDIRILARDA 6 KİŞİ ÖLDÜ, 45 KİŞİ YARALANDI

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'de kalabalık bir pazar yerinde art arda düzenlenen iki saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet hastanesinden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre 6 kişinin öldüğü saldırılarda 45 kişinin yaralandığı bilgisini verdi.

Görgü tanıkları, Boko Haram örgütü üyesi olduğundan şüphelenilen kadın intihar eylemcisinin pazar yerindeki gönüllülerin kendisini durdurmaya çalışmasının ardından üzerindeki bombaları patlattığını söyledi.

Pazardaki satıcılardan Abdullah Pagu, AA muhabirine, "Elinde naylon bir poşet vardı. Kümes hayvanlarının satıldığı yerde durdu. Sonra birden bir patlama sesi duyduk. Birkaç dakika sonra da ikinci patlama meydana geldi" dedi.

Aynı pazar yerinde geçen hafta düzenlenen çifte saldırıda yaklaşık 30 kişi yaşamını yitirmişti.

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