Nijerya\'daki Silahlı Saldırı



Abuja, 8 Mayıs 18 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın kuzeybatısında bir köye düzenlenen silahlı saldırıda, hayatını kaybedenlerin sayısının 58\'e çıktığı bildirildi.

Bölge Emiri Zubairu Mai Gwari, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kaduna eyaletine bağlı Gwaska köyünde hafta sonu düzenlenen silahlı saldırıda ölenlerin sayısının arttığını belirtti.

Gwari, "Şu ana kadar 58 kişinin cesedi bulundu. Hala çok sayıda kişiden haber alınamıyor." ifadelerini kullandı.

Nijerya hükümeti, dün olayla ilgili soruşturma başlatılması için bölgeye takviye güvenlik güçleri göndermişti.

(AA/ÖZ/ŞEB)

