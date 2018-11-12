Nijerya\'daki Kolera Salgını

YOBE EYALETİNDE SON 2 AYDA KOLERADAN ÖLENLERİN SAYISI 71\'E YÜKSELDİ

Abuja, 12 Kasım 18 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'nın kuzeydoğusundaki kolera salgınında 2 ayda ölenlerin sayısı 71\'e çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kuzeydoğu temsilcisi Dr. CollinsOwili, yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı 5 bölgede son 2 ayda 71 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini belirtti.

Bölgelerde son 2 ayda bin 759 kolera vakası tespit edildiğini kaydeden Dr. Owili, salgınla mücadele kapsamında hükümet tarafından ücretsiz tedavi başlatıldığı bilgisini de verdi.

Nijerya\'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.

Ülkede terör örgütü BokoHaram\'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olanlar mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.

(AA/TUĞ/ŞEB)

