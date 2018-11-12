banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92102
ALTIN
211.053
DOLAR
5.4481
STERLİN
7.0350
EURO
6.1378
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Kiralık araç soruşturması tamamlandı
Teskol teminata bağlandı
Teskol teminata bağlandı
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Denk 2 gün tutuklu kalacak
Amougou teminatı yerine getiremedi
Amougou teminatı yerine getiremedi
banner282
Flaş Haber
Bana iftira attılar
Kapat

Nijerya\'daki Kolera Salgını

YOBE EYALETİNDE SON 2 AYDA KOLERADAN ÖLENLERİN SAYISI 71\'E YÜKSELDİ

Nijerya\'daki Kolera Salgını

YOBE EYALETİNDE SON 2 AYDA KOLERADAN ÖLENLERİN SAYISI 71\'E YÜKSELDİ

12 Kasım 2018 Pazartesi 13:38
Nijerya\'daki Kolera Salgını
YOBE EYALETİNDE SON 2 AYDA KOLERADAN ÖLENLERİN SAYISI 71\'E YÜKSELDİ
Abuja, 12 Kasım 18 (.): Batı Afrika ülkelerinden Nijerya\'nın kuzeydoğusundaki kolera salgınında 2 ayda ölenlerin sayısı 71\'e çıktı.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Kuzeydoğu temsilcisi Dr. CollinsOwili, yaptığı açıklamada, Yobe eyaletine bağlı 5 bölgede son 2 ayda 71 kişinin koleradan hayatını kaybettiğini belirtti.
Bölgelerde son 2 ayda bin 759 kolera vakası tespit edildiğini kaydeden Dr. Owili, salgınla mücadele kapsamında hükümet tarafından ücretsiz tedavi başlatıldığı bilgisini de verdi.
Nijerya\'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.
Ülkede terör örgütü BokoHaram\'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olanlar mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.
(AA/TUĞ/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada'dan Kaşıkçı Açıklaması
Kanada'dan Kaşıkçı Açıklaması
Dikili'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Dikili'deki Tekne Kazasında Ölü Sayısı 4'e Yükseldi
Çin'in
Çin'in "bekarlar Günü" Hasılatı 30,8 Milyar Dolar
Hindistan'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Hindistan'da Güvenlik Güçleri İle Maocu İsyancılar Arasında Çatışma
Sri Lanka'da Siyasi Kriz
Sri Lanka'da Siyasi Kriz
Kabil'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı
Kabil'de İntihar Saldırısını Henüz Üstlenen Olmadı
Ürdün'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Ürdün'deki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 13'e Yükseldi
Kabil'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
Kabil'de İntihar Saldırısı: 6 Ölü
Çin'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma
Çin'in Havacılık Fuarında 21 Milyar Dolarlık Anlaşma
California'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü
California'daki Yangında Çok Sayıda Ünlünün Evi Hasar Gördü

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim