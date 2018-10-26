Nijerya\'da Yolcu Teknesi Battı





BENUE EYALETİNDEKİ BUKURU NEHRİ\'NDE BİR TEKNENİN BATMASI SONUCU 20 KİŞİ KAYBOLDUAbuja, 26 Ekim 18 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın orta bölgesinde bir yolcu teknesinin nehirde batması sonucu 20 kişinin kaybolduğu bildirildi.Benue eyaleti yetkililerinden Jacob Aernyi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bukuru Nehri\'nde yolcu taşıyan teknenin battığını belirtti.Aernyi, teknedeki 20 kişiden hala haber alınamadığını kaydetti.Aernyi, bölgede yaşanan tekne felaketlerini engellemek için tedbirler alınması gerektiği vurguladı.Nijerya\'da yağış sezonunda nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.(AA/ÖZ/ÖK)