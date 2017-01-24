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24 Ocak 2017 Salı 15:04

Nijerya'da Terör Saldırılarında Bebekler Kullanılıyor

Nijerya'da, Boko Haram gibi terör örgütlerinin intihar saldırılarında dikkat çekmemek için kucaklarında bebek ve çocuk taşıyan kadınları kullandığı bildirildi.

Nijerya'da Terör Saldırılarında Bebekler Kullanılıyor
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TERÖR ÖRGÜTLERİ BEBEKLİ KADINLARI İNTİHAR SALDIRILARINDA KULLANMAYA BAŞLADI

Ankara, 24 Ocak 17 : Nijerya'da, Boko Haram gibi terör örgütlerinin intihar saldırılarında dikkat çekmemek için kucaklarında bebek ve çocuk taşıyan kadınları kullandığı bildirildi.

BBC'de yer alan habere göre, polis yetkilileri, terör örgütlerinin kontrol noktalarında fark edilmemek için çocuk ve bebek taşıyan kadınları intihar eylemcisi olarak kullandığını açıkladı.

Yetkililer, 13 Ocak'ta ülkenin kuzeyinde yer alan Madagali kasabasında yaşanan, 9 kişinin öldüğü intihar saldırısında kucaklarında bebek taşıyan 2 kadın ve beraberindeki 4 kişinin üstlerinde taşıdıkları bombayı patlattıklarının görüldüğünü belirtti.

İntihar eylemcilerinin, yanlarındaki bebekler nedeniyle kontrol noktasından kolayca geçtikleri ifade edilerek, çocuk ve bebeklerin saldırılarda kullanılmasıyla terör eylemlerinin "daha tehlikeli" boyutlara taşındığı vurgulandı.

Boko Haram'ın bir süredir intihar saldırılarında kadın ve genç kızları kullandığı bilinirken geçen yıl 9 Aralık'ta Madagali kasabasındaki markette düzenlenen intihar saldırısını 2 kadın eylemcinin yaptığı açıklanmıştı. Saldırıda en az 30 kişi ölmüş, 67 kişi de yaralanmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başlayan Boko Haram, yaklaşık 20 bin kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Örgüt, 2015'ten bu yana eylemlerini ülkenin sınır komşuları Kamerun, Benin, Çad ve Nijer'e de kaydırdı.

Çad, Nijer, Nijerya, Kamerun ve Benin tarafından örgütle mücadele çerçevesinde oluşturulan ve 10 binden fazla askerle hareket eden Ortak Çok Uluslu Müdahale Gücü (FMM) de Boko Haram'ı yok etmek amacıyla bölgede operasyonlar düzenliyor.

(AA/RU/GUR)

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