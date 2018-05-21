Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102519
ALTIN
189.942
DOLAR
4.5836
STERLİN
6.1554
EURO
5.3953
Pasaport kimin?
PASAPORT KİMİN?
Sağlık Bakanlığı: “KKTC’de Ebola vakası yok”
“KKTC’DE EBOLA VAKASI YOK”
Hava sıcaklığı artıyor..
HAVA SICAKLIĞI ARTIYOR
Meteoroloji Dairesi halkı uyardı!
METEOROLOJİ DAİRESİ UYARDI
banner282
Flaş Haber
Pasaport kimin?
Kapat

Nijerya\'da Son 4 Ayda 100 Çocuk Kaçırıldı

Abuja, 21 Mayıs 18 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'da son 4 ayda 100\'den fazla çocuğun, Avrupa\'ya götürülme vaadiyle Libya\'ya kaçırıldığı bildirildi. 

Nijerya\'da Son 4 Ayda 100 Çocuk Kaçırıldı

Abuja, 21 Mayıs 18 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'da son 4 ayda 100\'den fazla çocuğun, Avrupa\'ya götürülme vaadiyle Libya\'ya kaçırıldığı bildirildi. 

21 Mayıs 2018 Pazartesi 14:09
Nijerya\'da Son 4 Ayda 100 Çocuk Kaçırıldı
Abuja, 21 Mayıs 18 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'da son 4 ayda 100\'den fazla çocuğun, Avrupa\'ya götürülme vaadiyle Libya\'ya kaçırıldığı bildirildi. 
Nijerya Haber Ajansının (NAN) verdiği habere göre, Nijerya İnsan Kaçaklığı ve Yasa Dışı Göçmenlik Benin Koordinatörü Godwin Obaseki, yaptığı açıklamada, son 4 ayda 100\'den fazla çocuğun Libya\'ya kaçırıldığını belirtti.
Obaseki, çocukların Avrupa\'ya götürülme vaadiyle kaçırıldığını ifade ederek çocukların çoğunun nereye götürüleceğinden habersiz olduğunu kaydetti.
Ailelerin ve çocukların insan kaçakçılığına karşı uyanık olmaları çağrısında bulunan Obaseki, "Bundan sonra sizi Avrupa\'ya götürmeyi teklif eden herkesi polise bildirin. Çünkü onlar sizi sadece Sahra Çölü ve Akdeniz\'e götürüyorlar ve sonunda kendinizi Libya\'da bulabilirsiniz." dedi.
Obaseki, yasa dışı seyahatler nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.
banner277
Raporlara göre, son 6 ayda yaklaşık 3 bin 400 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak Libya\'dan ülkelerine döndü.
Avrupa\'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz\'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.
(AA/AK/GÜL) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İran'da Yabani Mantar Zehirlenmesi: 11 Ölü
İran'da Yabani Mantar Zehirlenmesi: 11 Ölü
Kongo'da Ebola Salgınında Ölü Sayısı 27’ye Çıktı
Kongo'da Ebola Salgınında Ölü Sayısı 27’ye Çıktı
Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar 5 Can Aldı
Sri Lanka'da Şiddetli Yağışlar 5 Can Aldı
İngiltere'de Hükümete Rusya Suçlaması
İngiltere'de Hükümete Rusya Suçlaması
Filistin Paraguay'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımasını Kınadı
Filistin Paraguay'ın Büyükelçiliğini Kudüs'e Taşımasını Kınadı
Filistin, Tutuklu Filistinlinin Ölmesini “cinayet” Olarak Nitelendirdi
Filistin, Tutuklu Filistinlinin Ölmesini “cinayet” Olarak Nitelendirdi
Behrami: “kimse İran'ı Suriye'den Çıkmaya Zorlayamaz
Behrami: “kimse İran'ı Suriye'den Çıkmaya Zorlayamaz"
Esad Rejimi Ve Deaş Anlaştı
Esad Rejimi Ve Deaş Anlaştı
Doğumun Yasak Olduğu Adada 12 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi
Doğumun Yasak Olduğu Adada 12 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi
Irak'ta Yeni Hükümet İçin 4'lü İttifak Açıklaması
Irak'ta Yeni Hükümet İçin 4'lü İttifak Açıklaması

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim