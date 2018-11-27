Nijerya\'da Silahlı Saldırı: 10 Ölü

Abuja, 27 Kasım 18 : Nijerya\'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Bölge Polis Sözcüsü Moses Yamu, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Lessel bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Yamu, saldırıda 10 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda yaralı olduğunu kaydetti.

Bölgeye motosikletle gelen saldırganların etrafa ateş açtığı ve çok sayıda evi ateşe verdiğini ifade eden Yamu, zanlıların bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldığını aktardı.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Çiftçiler ise Fulani çobanlarının, ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerde 18. yüzyıl İslam alimi şeyh Osman Dan Fodio\'nun öğretilerini yaymaya çalıştığını ileri sürüyor.

(AA/RU/ÖK)