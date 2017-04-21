Nijerya'da Maç İzleyenler Elektrik Akımına Kapıldı: 30 Ölü

Polis Sözcüsü Irene Ugbo, "Ülkenin güneydoğu eyaletlerinden Cross River'da yüksek gerilim hattının altına inşa edilen bir mekanda Avrupa futbol ligi karşılaşmalarını televizyondan izlemek için toplananların üzerine elektrik telleri düştü. Akıma kapılarak yaşamını yitirenler ve yaralılar var" dedi.

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