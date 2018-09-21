Nijerya\'da Kolera Salgınında 2 Ayda 61 Kişi Öldü

Abuja, 21 Eylül 18 (.): Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın Yobe eyaletinde son iki ayda kolera salgını nedeniyle 61 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yobe Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Dr. Muhammad Kawuwa, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı 6 bölgede son iki ayda 61 kişinin öldüğünü belirtti.
Bölgelerde son iki ayda 906 kolera vakası tespit edildiğini kaydeden Kawuwa, salgın nedeniyle 50 kişinin tedavi altında olduğunu aktardı.
Nijerya\'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor.
Ülkede terör örgütü Boko Haram\'ın saldırıları nedeniyle yerlerinden olanlar mülteci kamplarında hayatta kalmaya çalışıyor.
(AA/TUĞ/HA)