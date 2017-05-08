Nijerya'da Kaçırılan Kız Öğrencilerden 82'sinin Serbest Bırakılması

Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram örgütünün 3 yıl önce Chibok bölgesinde bir okul baskınında kaçırdığı kız çocuklarının kurtarılması için çalıştıklarını duyurmuştu.

Abuja, 8 Mayıs 17 : Nijerya'da 3 yıl önce Boko Haram tarafından Chibok'taki yatılı okuldan kaçırılan kızlardan 82'sinin serbest bırakılması karşılığında beş örgüt üyesinin salıverildiği bildirildi.

Nijerya'da 3 yıl önce Boko Haram tarafından Chibok'taki yatılı okuldan kaçırılan kızlardan 82'sinin serbest bırakılması karşılığında beş örgüt üyesinin salıverildiği bildirildi.