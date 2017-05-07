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07 Mayıs 2017 Pazar 08:18

Nijerya'da Chilbok Kızlarının 82'si Daha Serbest Bırakıldı

Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan Chilbok kızlarından 82'sinin daha serbest bırakıldı açıklandı.

Nijerya'da Chilbok Kızlarının 82'si Daha Serbest Bırakıldı
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Addis Ababa, 7 Mayıs 17 (.): Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan Chilbok kızlarından 82'sinin daha serbest bırakıldı açıklandı.

İletişim Bakanlığı sözcüsü Segun Adeyemi, yaptığı açıklamada, Chilbok kızlarından 82'sinin daha serbest bırakıldığını aktardı.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram örgütü tarafından 3 yıl önce Chilbok bölgesinde bir okul baskını sonucu kaçırılan kız çocuklarının kurtarılması için çalıştıklarını açıklamıştı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletine bağlı Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenleyen Boko Haram militanları, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı. Boko Haram militanlarının kaçırdığı kız öğrencilerden 57'si kaçmayı başarırken 219'undan haber alınamamıştı.

(AA/HA)

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