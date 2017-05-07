Nijerya'da Chilbok Kızlarının 82'si Daha Serbest Bırakıldı

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Boko Haram örgütü tarafından 3 yıl önce Chilbok bölgesinde bir okul baskını sonucu kaçırılan kız çocuklarının kurtarılması için çalıştıklarını açıklamıştı.

İletişim Bakanlığı sözcüsü Segun Adeyemi, yaptığı açıklamada, Chilbok kızlarından 82'sinin daha serbest bırakıldığını aktardı.

Addis Ababa, 7 Mayıs 17 (.): Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan Chilbok kızlarından 82'sinin daha serbest bırakıldı açıklandı.

Nijerya'da Boko Haram tarafından kaçırılan Chilbok kızlarından 82'sinin daha serbest bırakıldı açıklandı.