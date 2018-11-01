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Nijerya\'da Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü

Abuja, 1 Kasım 18 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya\'da Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü

Abuja, 1 Kasım 18 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:35
Nijerya\'da Boko Haram Saldırısı: 8 Ölü
Abuja, 1 Kasım 18 : Batı Afrika ülkesi Nijerya\'nın kuzeydoğusunda Boko Haram terör örgütünün düzenlediği silahlı saldırıda 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Nijerya Ulusal Acil Durum Ajansı (NEMA) Kuzeydoğu Koordinatörü BashirGarga, AA muhabirine yaptığı açıklamada, örgütün, Maiduguri eyaletine bağlı Kofa ve Dalori bölgesinde yerinden edilmiş kişilerin (IDP) kaldığı kampa saldırdığını belirtti.

Garga, saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını aktardı.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını anlatan Garga, saldırlar nedeniyle yüzlerce kişinin bölgeden ayrılmak zorunda kaldığını ifade etti.

Nijerya\'da 2000\'li yılların başından bu yana varlık gösteren BokoHaram\'ın 2009\'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemleri 20 binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Örgüt, 2015\'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer\'de de saldırılar düzenliyor. Örgütün, Çad Gölü Havzası\'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybet

(AA/ÖZ/FEZ)

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