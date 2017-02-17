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17 Şubat 2017 Cuma 07:04

Nijerya'da Boko Haram'dan Askeri Helikoptere Saldırı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Boko Haram terör örgütü militanları bir askeri helikoptere saldırı düzenledi.

Nijerya'da Boko Haram'dan Askeri Helikoptere Saldırı
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Abuja, 17 Şubat 17 : Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Boko Haram terör örgütü militanları bir askeri helikoptere saldırı düzenledi.

Nijerya ordusu hava kuvvetlerine ait helikoptere düzenlenen saldırıda bir asker yaralandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda saldırıya uğrayan helikopterin, Maiduguru şehrinden mülteci kamplarına tıbbi personel taşıdığı bildirildi.

Nijerya’da 2009 yılında başlayan Boko Haram saldırıları ve örgüt ile yaşanan çatışmalar nedeniyle en az 100 bin insan hayatını kaybederken milyonlarca insan göç etmek zorunda kaldı. Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren örgüt, lideri Muhammed Yusuf'un gözaltındayken ölmesinin ardından 2009'da kitlesel şiddet eylemleri düzenlemeye başladı.

(AA/ÖZ/HA)

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