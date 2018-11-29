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Nijerya Beyin Göçü Yaşıyor

NİJERYA FEDERAL HÜKÜMETİ SEKRETERİ BOSS MUSTAFA:

Nijerya Beyin Göçü Yaşıyor

NİJERYA FEDERAL HÜKÜMETİ SEKRETERİ BOSS MUSTAFA:

29 Kasım 2018 Perşembe 15:07
Nijerya Beyin Göçü Yaşıyor
NİJERYA FEDERAL HÜKÜMETİ SEKRETERİ BOSS MUSTAFA: "HÜKÜMET MÜDAHALELERİ SADECE ÜNİVERSİTELERİN KALİTESİNİ DÜŞÜRMEDİ AYNI ZAMANDA ÜNİVERSİTE VE KURUMLARDA ÇALIŞAN AKADEMİSYENLERİN DE YURT DIŞINA GÖÇ ETMESİNE NEDEN OLDU"
Abuja, 29 Kasım 18 (.): Batı Afrika\'da ülkelerinden Nijerya\'da birçok akademisyen siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı yurt dışında görev yapmak zorunda kalıyor. 
Nijerya Federal Hükümeti Sekreteri (SGF) Boss Mustafa, "Nijerya’nın Demokrasisini Konsolide Etmede Akademinin Rolü" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, ekonomik ve siyasi olarak yanlış yapılan bazı müdahaleler nedeniyle Nijeryalı akademisyenlerin yurt dışında görevlerini sürdürdüklerini dile getirdi. 
Askeri yönetim döneminde üniversitelere yeterince önem verilmediğine dikkati çeken Mustafa, "Hükümet müdahaleleri ve kötü yönetim sadece üniversitelerin kalitesini düşürmedi aynı zamanda üniversite ve kurumlarda çalışan akademisyenlerin de yurt dışına göç etmesine neden oldu." dedi.
Mustafa ayrıca ülkedeki hükümet politikalarının eğitim standartlarını, öğrenim ve araştırma kalitesini düşürdüğünü belirterek, "Akademi, hükümetin performansını yapıcı şekilde eleştirme özelliğini yeniden kazanmalıdır." diye konuştu. 
Nijerya genelinde 43\'ü federal, 47\'si eyalet ve 75\'i özel üniversite olmak üzere toplam 165 üniversite faaliyet gösteriyor. 
(AA/TUĞ/ÖK)
    
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