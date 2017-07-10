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10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:14

Nijerya'daki Selde 11 Kişi Öldü

Nijerya'nın orta kesimlerinde şiddetli yağmurların yol açtığı selde 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'daki Selde 11 Kişi Öldü
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 Nijerya'nın orta kesimlerinde şiddetli yağmurların yol açtığı selde 11 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Suleja ve Tafa kentinde etkili olan aşırı yağışların yol açtığı selde 11 kişi hayatını kaybetti.

Bölgenin Devlet Acil Durum Yönetim Ajansı (SEMA) Direktörü Alhaji İbrahim Inga, cumartesi gününden bu yana devam eden yağışlarında 6'sı çocuk 11 kişinin öldüğünü açıkladı.

Çok sayıda kişinin yaralandığı selde binlerce evin de kullanılamaz hale geldiğini kaydeden Inga, selden zarar gören sakinlere gereken desteğin sağlanması için çalışma başlattıklarını ifade etti.

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