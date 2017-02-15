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15 Şubat 2017 Çarşamba 07:44

Nijerya'daki Petrol Tesislerine Yönelik Saldırılar

Nijerya'daki Petrol Tesislerine Yönelik Saldırılar
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PETROL BAKANI KACHICWU, SİLAHLI MİLİTANLARIN PETROL TESİSLERİNE YÖNELİK SALDIRILARININ ÜLKE EKONOMİSİNE 2016 YILINDA 50-100 MİLYAR DOLAR ZARAR VERDİĞİNİ AÇIKLADI

Batı Afrika'da yer alan Nijerya'da ülke ekonomisinin, silahlı militanların petrol tesislerine yönelik saldırıları nedeniyle geçen yıl 50-100 milyar dolar zarara uğradığı bildirildi.

Nijerya Petrol Bakanı Ibe Kachikwu, sosyal medyada paylaştığı bir videoda, petrol tesislerini hedef alan saldırılar yüzünden üretimde her gün 1 milyon varil kayıp oluştuğunu duyurdu.

Kachikwu, üretimin günlük 1,2 milyon varile düştüğünü, bunun da ülke ekonomisine 50-100 milyar dolara mal olduğunu ifade etti.

Saldırıları sonlandırmak için hükümet olarak çalışmalarının sürdüğünü aktaran Kachikwu, olayların yaşandığı Nijer Deltası bölgesinde sosyal ve altyapı çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Bakan Kachikwu, Nijer Deltası'nda düzenin sağlanması için bölge sakinleri ile petrol şirketleri arasında istihdamın artırılmasına yönelik ortak çalışma yaptıkların kaydetti.

Nijerya'da saldırıları düzenleyen militanlar petrol tesislerinin su kanalları ve tarım arazileri başta olmak üzere çevreye zarar verdiğini iddia ederek petrol gelirlerinden pay istiyor.

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