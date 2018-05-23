Nijerya'daki kolera salgını.. 16 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa ve Kano eyaletlerinde son bir haftada kolera salgını nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Adamawa Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Dr. Bwalki Barem Dilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi bölgesinde son bir haftada 12 kişinin öldüğünü belirtti.
Ülkede son bir ayda 294 kolera vakası tespit edildi, 44 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.