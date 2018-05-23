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Nijerya'daki kolera salgını.. 16 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa ve Kano eyaletlerinde son bir haftada kolera salgını nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'daki kolera salgını.. 16 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa ve Kano eyaletlerinde son bir haftada kolera salgını nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

23 Mayıs 2018 Çarşamba 14:14
Nijerya'daki kolera salgını.. 16 kişi hayatını kaybetti

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Adamawa ve Kano eyaletlerinde son bir haftada kolera salgını nedeniyle 16 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Adamawa Eyalet Kamu Sağlığı Direktörü Dr. Bwalki Barem Dilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Mubi bölgesinde son bir haftada 12 kişinin öldüğünü belirtti.

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Dilli, salgın nedeniyle bölgede 134 kişinin tedavi altında olduğunu kaydetti. Öte yandan, Kano eyaletindeki Kumbotso bölgesinde de salgın yüzünden 4 çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ülkede son bir ayda 294 kolera vakası tespit edildi, 44 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da temiz içme suyunun kısıtlı olduğu bölgelerde sık sık kolera salgını görülüyor. Söz konusu bölgelerdeki halk, içme suyu ihtiyacını hayvanların da kullandığı sulardan karşılıyor.

 

Son Güncelleme: 23.05.2018 17:36
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