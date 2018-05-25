Nijerya'daki 21 Bin Kamerunlu Mülteci Kayıt Altına Alındı

Kamerun'un Anglofon (İngilizce konuşulan) bölgesinde güvenlik güçleri ile ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalar nedeniyle Nijerya'ya göç eden Kamerunlu mültecilerden 21 bin 291'i kayıt altına alındı.

Nijerya Ulusal Mülteci ve Göçmen Komisyonu'nun (NCFRMI) verilerine göre, 21 bin 291 Kamerunlu mülteci kayıt altına alındı.

Nijerya'ya göç eden Kamerunlu mültecilerin yüzde 77'si kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu mülteciler Cross River, Benue, Akwa Ibom ve Taraba başta olmak üzere ülkenin 40 farklı eyaletinde kalıyor.

Nijerya makamları, Kamerun'daki çatışmalardan kaçarak Nijerya'ya göç eden mültecilerin sayısının 36 bine çıktığını açıklamıştı.

Kamerun'da İngilizce konuşulan bölgedeki ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961-1972 yıllarındaki federalizme geçişinin yıl dönümü nedeniyle 1 Ekim 2017'de Ambazonya adını verdikleri sembolik devleti kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.