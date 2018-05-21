Nijerya'da son 4 ayda 100 çocuk kaçırıldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son 4 ayda 100'den fazla çocuğun, Avrupa'ya götürülme vaadiyle Libya'ya kaçırıldığı bildirildi.
Nijerya Haber Ajansının (NAN) verdiği habere göre, Nijerya İnsan Kaçaklığı ve Yasa Dışı Göçmenlik Benin Koordinatörü Godwin Obaseki, yaptığı açıklamada, son 4 ayda 100'den fazla çocuğun Libya'ya kaçırıldığını belirtti.
Obaseki, çocukların Avrupa'ya götürülme vaadiyle kaçırıldığını ifade ederek çocukların çoğunun nereye götürüleceğinden habersiz olduğunu kaydetti.
Obaseki, yasa dışı seyahatler nedeniyle binlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurguladı.
Raporlara göre, son 6 ayda yaklaşık 3 bin 400 Nijeryalı göçmen gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.
Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışan göçmenlerin bazıları, insan kaçakçılarının eline düşüyor, çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.