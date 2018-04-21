Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.082
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7098
EURO
4.9812
Sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika
SAHİLDE ERKEK CESETİ BULUNDU
Magandalar tutuklu yargılanacak
MAGANDALAR TUTUKLU YARGILANACAK
Yeni nesil SILEO elektrikli otobüs, Türkiye’de ilk kez Elazığ ve Manisa’da yollara çıkıyor
Türkiye'de bir ilk
AB'den Hamitköy'e 25 Milyon
AB’DEN HAMİTKÖY’E 25 MİLYON
banner256
Flaş Haber
Sahilde erkek cesedi bulundu
Kapat

Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 07:18
Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü!

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen iki ayrı silahlı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Nijerya Haber Ajansına (NAN) göre, Zamfara eyaletine bağlı Kabaro ve Danmani köylerinde silahlı bir grup tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 30 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

 

Eyalet Polis Sözcüsü MohammedShehu, yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle çok sayıda kişinin korkudan bölgeyi terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

 

Shehu, bölgeye gelen güvenlik güçlerinin silahlı üç şüpheliyi yakaladığı bilgisini paylaştı.

 

Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

 

Fulani çobanlarının ise ülkede Hristiyanların çoğunlukta olduğu güney bölgelerinde 18. yüzyıl İslam alimi Şeyh Osman Dan Fodio'nun öğretilerini yaymaya çalıştığı ileri sürülüyor.

Son Güncelleme: 21.04.2018 11:54
Anahtar Kelimeler:
NijeryaSilahlıSaldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistinli Bilim Adamı Malezya'da Suikasta Uğradı
Filistinli Bilim Adamı Malezya'da Suikasta Uğradı
Önce arkadaş olup güvenini kazandı, bakın sonra ne yaptı…
Önce arkadaş olup güvenini kazandı, bakın sonra ne yaptı…
Yaşlı adamın kalbi striptize dayanamadı!
Yaşlı adamın kalbi striptize dayanamadı!
"Yemen'de 8 Husi Militan Öldürüldü"
"Yemen'de 8 Husi Militan Öldürüldü"
Sancar: ''nobeli Aldığımda Bütün Türk Dünyasını Temsil Ettiğimi Biliyordum''
Sancar: ''nobeli Aldığımda Bütün Türk Dünyasını Temsil Ettiğimi Biliyordum''
Yok böyle bir rahip… Kiliseden 500 bin euro çaldı ve…
Yok böyle bir rahip… Kiliseden 500 bin euro çaldı ve…
Tıp dünyasını sarsacak iddia: Yüzlerce çocuğu öldürdü!
Tıp dünyasını sarsacak iddia: Yüzlerce çocuğu öldürdü!
ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
ABD'de 66 senatörden Erdoğan'a tehditli mektup!
ABD'de 66 senatörden Erdoğan'a tehditli mektup!
İngiliz Hükümetinden itiraf
İngiliz Hükümetinden itiraf

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim