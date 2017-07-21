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21 Temmuz 2017 Cuma 08:19

Nijerya'da Kolera Salgını: 17 Ölü

Nijerya'nın Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da Kolera Salgını: 17 Ölü
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KWARA EYALETİNDE KOLERA SALGINI NEDENİYLE 17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, BİN 617 KİŞİDE DE KOLERA TESPİT EDİLDİ

 Nijerya'nın Kwara eyaletinde kolera salgını nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kwara Eyaleti'nde bin 617 kişide kolera tespit edildi. Hastalık nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, salgından 1 ile 5 yaş arası 460 çocuğun etkilendiği vurgulandı.

Hastalıktan korunmak için temizliğe önem verilmesi istenen açıklamada, sulu ishal vakalarının görülmesi durumunda sağlık merkezlerine başvurulması çağrısı yapıldı.

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