Nijerya'da Kolera Salgını: 17 Ölü

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Kwara Eyaleti'nde bin 617 kişide kolera tespit edildi. Hastalık nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

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