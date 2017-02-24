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24 Şubat 2017 Cuma 13:40

Nijerya'da İki Alman Arkeolog İçin Fidye İstendi

Nijerya'da İki Alman Arkeolog İçin Fidye İstendi
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Nijerya'da kaçırılan iki Alman arkeolog için 200 bin dolar fidye istendiği ileri sürüldü.

Ülkenin Kaduna kentinde çarşamba günü kaçırılan, Frankfurt Goethe Üniversitesinden arkeologlar Peter Breunig ve yardımcısı Johannes Behringer'i arama çalışmalarına devam ediliyor.

Adının açıklanmasını istemeyen kazı alanı çalışanı, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkeologları kaçıranların, kendisini telefonla arayarak Breunig ve Behringer'i salıverme karşılığında 200 bin dolar fidye istediklerini iddia etti.

Güvenlik güçleri ise konuya ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Ülkede siyasiler, iş adamları ve yabancılar sık sık silahlı çeteler tarafından fidye için kaçırılıyor.


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