Nijerya'da Fillerin saldırısı 2 can aldı

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Bauchi eyaletinde fillerin saldırısına uğrayan 2 kişi hayatını kaybetti.
Yankari Av Hayvanlarını Koruma Bürosu Yöneticisi HabuMamman, yaptığı açıklamada, eyaletin Yankari bölgesinde, Nijeryalı turistlerin fillerin yanında toplu fotoğraf çektirmek istediği sırasında saldırıya uğradığını söyledi.
Mamman, fillerin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki FaizuChiroma Musa'nın olay yerinde, 45 yaşındaki Malam HarunaAbubakar'ın ise hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Nijerya'da çeşitli av hayvanlarının bulunduğu turistik Yankari bölgesinde yüzlerce filin yaşadığı tahmin ediliyor.