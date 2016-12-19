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19 Aralık 2016 Pazartesi 06:34

Nijerya'da Çatışma: 18 Ölü

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Taraba eyaletinde, göçebe sığır çobanları ile köylüler arasında çıkan çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Çatışma: 18 Ölü
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Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Taraba eyaletinde, göçebe sığır çobanları ile köylüler arasında çıkan çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya Haber Ajası'nın (NAN) haberine göre, Taraba eyaletinde Dan-Anacha köyünde sığır çobanları ile köylüler arasında yaşanan çatışmada en az 18 kişi öldü.

Yerel kaynaklar tarafından AA muhabirine yapılan açıklamada, 18 kişinin, Fulani sığır çobanları ile Tiv halkı arasında yaşanan çatışmalarda hayatını kaybettiği belirtildi.

Bölge sakinlerinden Terh Victor, çatışmaların dün başladığını dile getirerek "Olaylar, iki Fulani çobanın öldürülmesi ve sığırlarının çalınması ile başladı." dedi.

Polis memuru David Misal, olayı doğrularken kaç kişinin öldüğüne dair bilgi vermedi.

Nijerya'nın kuzeyinde geçimini sığır çobanlığı yaparak sağlayan göçebe Fulanilerin hayvanlarının yerli köylüler tarafından çalınması bölgede çatışmalara neden oluyor.

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Nijeryaçatışma
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