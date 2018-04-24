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Nijerya'da 88 bin çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda on binlerce çocuk beslenme yetersizliğinden yaşam savaşı veriyor.

Nijerya'da 88 bin çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda on binlerce çocuk beslenme yetersizliğinden yaşam savaşı veriyor.

24 Nisan 2018 Salı 07:16
Nijerya'da 88 bin çocuk ölüm tehlikesiyle karşı karşıya

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeydoğusunda on binlerce çocuk beslenme yetersizliğinden yaşam savaşı veriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'nın Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde 88 bin çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

UNICEF'in Nijerya Saha Başkanı Geoffrey Ijumba, Maiduguri'de düzenlenen Acil Beslenme Eğitim Programı'nda yaptığı konuşmada, bu 3 eyalette her beş çocuktan birinin tedavi edilmemesi halinde ölüm riski olduğunu belirtti.

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Son zamanlarda eyaletlerde 65 kişinin ishal ve koleradan hayatını kaybettiğini hatırlatan Ijumba, "Borno, Adamawa ve Yobe eyaletlerinde 1,5 milyondan fazla kişi temiz suya erişemiyor. Bu durum bölgelerde yaşayan binlerce çocuğu etkiliyor." dedi.

Ijumba, dünyanın her yerinde beslenmenin çocuğun gelişimi ve geleceği açısından çok önemli bir faktör olduğunu vurgulayarak, "İyi beslenen çocuklar daha iyi büyüyor ve toplumlarına faydalı oluyor. İyi beslenen çocuklar hastalık ve doğal afetler karşısında dirençlidir." ifadelerini kullandı.

 

Son Güncelleme: 24.04.2018 10:45
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