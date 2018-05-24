Nijerya'da 38 Kişi Kaçırıldı

Nijerya'nın kuzeybatısında 38 kişinin kaçırıldığı bildirildi.



Ulusal basındaki haberlere göre, Kano eyaletindeki Birnin-Gwari-Labi ve Kaduna-Kwanan Dutse karayollarında yolculuk yapan 38 kişi, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce kaçırıldı.



Ulusal Karayolu Taşımacılığı Çalışanları Birliği Başkanı Mallam Daladi Duniya, yaptığı açıklamada, Birnin-Gwari-Kano karayolunda silahlı kişilerin saldırısı sonucu 2 yolcu otobüsü ve otomobildeki 21 yolcunun kaçırıldığını belirtti.





Duniya, ayrıca Kaduna-Kwanan Dutse karayolunda başka bir grubun 17 kişiyi kaçırdığını ifade etti.Saldırıları doğrulayan polis sözcüsü Mukhtar Aliyu da bölgeye polis ekiplerinin sevk edildiğini ve kaçırılanların bulunması için çalışmaların başladığını kaydetti.Nijerya'nın birçok eyaletinde fidye için insan kaçırmanın cezası idam olsa da bu tarz olayların önüne geçilemiyor.