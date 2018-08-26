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Nijerliler, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanları gelenekleri gereği pişirip kuruttuktan sonra hisselere bölerek dağıtıyor.

Farklı gelenek ve görenekleriyle bilinen Afrika ülkelerinden Nijer'de kesilen kurbanlıklar, bir bütün halinde pişirilip kurutulduktan sonra hisselere bölünerek dağıtılıyor.

Nijerliler, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanları gelenekleri gereği pişirip kuruttuktan sonra hisselere bölerek dağıtıyor.

Farklı gelenek ve görenekleriyle bilinen Afrika ülkelerinden Nijer'de kesilen kurbanlıklar, bir bütün halinde pişirilip kurutulduktan sonra hisselere bölünerek dağıtılıyor.

26 Ağustos 2018 Pazar 23:06
Nijerliler, Kurban Bayramı'nda kesilen hayvanları gelenekleri gereği pişirip kuruttuktan sonra hisselere bölerek dağıtıyor.

Farklı gelenek ve görenekleriyle bilinen Afrika ülkelerinden Nijer'de kesilen kurbanlıklar, bir bütün halinde pişirilip kurutulduktan sonra hisselere bölünerek dağıtılıyor.

NijerlilerKurban Bayramı'nda kesilen hayvanları gelenekleri gereği pişirip kuruttuktan sonra hisselere bölerek dağıtıyor.

Farklı gelenek ve görenekleriyle bilinen Afrika ülkelerinden biri olan Nijer'de, Kurban Bayramı'nda kesilen küçükbaş ve büyükbaş hayvanların eti, parçalara ayrılmadan cadde ve sokaklarda odundan yapılan kazıklara iki metre mesafeyle geriliyor.

Gerilen etler, sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar yöreye özgü baharatlar kullanılarak ve sık sık çevrilerek pişiriliyor.

Her sokak ve mahallede ayrı ayrı yakılan ocaklara kurban eti getiriliyor. Kurban sahipleri, saatlerce süren pişme işlemleri esnasında sırasıyla ocak başında nöbet tutuyor.

Gece yarısına doğru pişen etler, sabah yağda kavrulduktan sonra bir gün de güneşe serilerek kurumaya bırakılıyor.

Daha sonra saklanabilme özelliği kazanan ve "hamlahn" denilen et, en geç bir ay içerisinde bozulmaması için tüketiliyor.

Eskiden buzdolabı olmadığı için bu yöntemi zorunlu olarak kullanan ve bu tada alışan Nijerliler, artık evlerinde buzdolabı veya soğutuculara sahip olmalarına rağmen yine de atalarından kalma geleneğinden vazgeçmiyor. Hazır hale getirilen kurbanlık paylar, bu şekilde ihtiyaç sahiplerine de veriliyor.

"Lezzetine doyum olmuyor"

Nijerli Mithat Muhtar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nı idrak ettikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Hayırseverlerin kestirdiği kurbanlar sayesinde bu yıl daha çok et yeme imkanı bulduğunu belirten Muhtar, "Sabahtan başladık gece yarısı oldu hala etin pişmesini bekliyoruz. Daha sonra kuruyan etlerin ise pay işlemini yapacağız ve komşularımıza dağıtacağız. Gerçekten bu yöntemle pişen etin lezzetine doyum olmuyor." diye konuştu.

Başkent Niamey'de oturan Musa Habib de ülke genelinde binlerce kurbanın kesildiğini söyleyerek Nijer'in her sokağında bu pişirme yönteminin görülebileceğini dile getirdi.

Türkiye'den yardım gönüllüsü olarak Nijer'e gelen Sinan Akkuş, söz konusu yöntemi hayli ilginç bulduğunu ifade etti.

Çoğunluğu çöl olduğu için ülkede odun probleminin de bulunduğunu gözlemlediklerini belirten Akkuş, şunları söyledi:

"Burada toplu şekilde etlerin pişirildiğini ve kurutulduğunu görüyoruz. Kendilerine özgü baharatları var. Etler pişirilmeye çok yakın hale gelinceye kadar ateş karşısında tutuluyor. Nijer'de her yerde aynı manzara var. Köylerde, çarşı içlerinde görülüyor. En erken 12 saatte pişen etler için kimileri sabahlara kadar ateşin başında nöbet tutarak etin pişmesini bekliyor. Ateşten çok pişmeye yaklaşınca da biraz daha geriye çekip öyle devam ediyorlar. Piştikçe kuruyan ete baharat sürüyorlar. Pişen etlerden yedik, çok güzeldi. Kendilerince uzun süre saklamak için bir yöntem bulmuşlar ve çok başarılı bir sistem işliyor. Bence herkesin beğenebileceği bir ettir."

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Son Güncelleme: 26.08.2018 23:09
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