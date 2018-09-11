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Nijer\'e Malzeme Taşıyan 732 Tır Benin\'de Mahsur Kaldı

NİJER NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN AŞIRI YAĞIŞLARDAN HASAR GÖRMESİ NEDENİYLE YÜZLERCE TIR BENİN\'DEN NİJER\'E GEÇMEK İÇİN BİR HAFTADIR BEKLİYOR

Nijer\'e Malzeme Taşıyan 732 Tır Benin\'de Mahsur Kaldı

NİJER NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN AŞIRI YAĞIŞLARDAN HASAR GÖRMESİ NEDENİYLE YÜZLERCE TIR BENİN\'DEN NİJER\'E GEÇMEK İÇİN BİR HAFTADIR BEKLİYOR

11 Eylül 2018 Salı 06:46
Nijer\'e Malzeme Taşıyan 732 Tır Benin\'de Mahsur Kaldı

NİJER NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜNÜN AŞIRI YAĞIŞLARDAN HASAR GÖRMESİ NEDENİYLE YÜZLERCE TIR BENİN\'DEN NİJER\'E GEÇMEK İÇİN BİR HAFTADIR BEKLİYOR

 

Dakar, 11 Eylül 18 (.): Orta Afrika ülkesi Nijer\'e malzeme taşıyan 732 tırın köprünün yıkılması nedeniyle Benin\'de mahsur kaldığı bildirildi.

 

Yerel basındaki haberlere göre, iki ülkeyi birbirine bağlayan ve Nijer Nehri üzerinde yer alan köprü aşırı yağışlar nedeniyle geçen hafta büyük hasar gördü.

 

Nehir üzerindeki köprüde aşırı yağışların yol açtığı hasar nedeniyle Nijer\'e ticari mal taşıyan 732 tır, bir haftadır Benin\'de bekliyor.

 

Nijer İthalat Tüccarları Sendikası Genel Sekreteri Chaibou Tchombiano basına yaptığı açıklamada, Nijer\'e gitmek üzere olan 732 kamyonun köprünün hasar görmesi nedeniyle yollarda mahsur kaldığını söyledi.

 

BAZI ÜRÜNLERDE KITLIK TEHLİKESİ

 

Söz konusu tırların başta gıda, temizlik ve inşaat malzemeleri dahil olmak üzere ülkeye ithal edilen malları taşıdığını belirten Tchombiano, "İleriki günlerde Nijer\'de bazı ürünlerin olmaması nedeniyle kıtlık yaşanabilir." diye konuştu.

 

Yeni bir köprü inşa edilene kadar tırların mümkün olan en kısa zamanda ülkeye ulaşmaları için Beninli yetkililerin kendilerine Nijerya güzergahını kullanılmaları önerisinde bulunduğunu ifade eden Tchombiano, "Bu seçenek için üç ülkenin anlaşması ve Nijerya\'dan geçecek tırlara eskort verilmesi gerekir." açıklamasında bulundu.

 

NİJER, DÜNYANIN EN YOKSUL ÜLKELERİ ARASINDA

 

Orta Afrika ülkesi Nijer, dünyanın en yoksul ülkeleri arasında sayılıyor. Denize kıyısı olan ülkelerle vergi indirimini öngören tercihli ticaret anlaşması bulunan Nijer, tüketim ürünlerinin büyük bir bölümünü ithal ediyor.

 

Ülkeye ithal edilen malların çoğunluğu yakın olması nedeniyle Kotonu Limanı (Benin) üzerinden tırlarla gerçekleştiriliyor.

 

(AA/HUR/GÜL)

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