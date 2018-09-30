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Nijer'deki Seller... 42 Ölü

Nijer'deki Seller... 42 Ölü

30 Eylül 2018 Pazar 08:01
Nijer'deki Seller... 42 Ölü

TEMMUZ AYINDAN BU YANA ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN YOL AÇTIĞI SELLERDE 42 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ 
 

Nijer'de temmuz ayından bu yana etkili olan mevsimsel yağışların yol açtığı taşkınlarda 42 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi’nin (OCHA) son yayımladığı rapora göre, ülkede temmuzdan bu yana meydana gelen sellerde 42 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca sellerden 204 bin 983 kişi etkilenirken 16 bin 992 ev ve 7 bin 579 hektarlık ekili tarım alanı zarar gördü.

Ülkede geçen yıl şiddetli yağışların neden olduğu sellerden 206 bin kişi etkilenmiş, 56 kişi de yaşamını yitirmişti.
 

Son Güncelleme: 30.09.2018 11:44
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