Neyin Nesidir Bu Video?

Şarkıcı Marilyn Manson ve Lana Del Rey'in rol alıp, Eli Roth'un yönettiği, daha önce yayınlanmamış garip bir video internete sızdı. Videonun en çok konuşulan kısmı ise Lana Del Rey'e tecavüz görüntüleri







Sıra dışı (demek yetmez sanki ama biz öyle diyelim) müzisyen Marilyn Manson, kariyerini insanları rahatsız etmek üzerine kurdu, bu bir gerçek. Ürkütücü makyajı, androjen görüntüsü, siyah, deri ve enteresan kostümleriyle 'nevi şahsına münhasır' diyebileceğimiz bir sanatçı kendisi...











Aynı şekilde yönetmen Eli Roth da izleyicisini rahatsız etmeyi seven bir karakter; sağolsun bize sinemada kendimizi sorgulattı. Roth'u çok konuşulan Hostel (Otel) adlı korku filminden hatırlayabilirsiniz.



Bu ikili Pitchfork'un iddiasına göre bir araya geldi ve ortaya 2 dakika 40 saniye sürmesine rağmen insanı hunharca rahatsız etmeyi başaran bir video çıktı.



Ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in ve Marilyn Manson'ın rol aldığı video son derece rahatsız edici sahneler içeriyor. Başımızı çevirme isteğinin en çok arttığı kısımsa, Del Rey'e tecavüz görüntüleri.





Yönetmen Eli Roth, geçen yıl Larry King'e verdiği röportajda, bir yıl kadar önce Lana Del Rey ve Marilyn Manson'ın rol aldığı bir video çektiğini, ancak çok rahatsız edici olması nedeniyle bunu gün yüzüne çıkarmadığını söylemişti.



Videonun internete sızmasının ardından Marilyn Manson'ın basın sözcüsü bir açıklama yaparak Manson'ın bu videoyla hiçbir alakası olmadığını söyledi ve "olsa olsa evde bazı görüntülerin birbirine montajlandığı bir hayran videosudur" açıklamasında bulundu.



Bu görüntüler nedir ne değildir bilinmez ama çok konuşulacağa benziyor. Bu arada Lana Del Rey ve Marilyn Manson'ın adının bir dönem aşk dedikodularuna karıştığını da hatırlatalım.