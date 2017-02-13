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13 Şubat 2017 Pazartesi 06:51

New York'taki Yahudilerden Trump Karşıtı Miting

ABD'nin New York kentindeki Yahudiler ve göçmenlik aktivistleri, Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına karşı protesto mitingi düzenledi.

New York'taki Yahudilerden Trump Karşıtı Miting
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YAHUDİLER VE AKTİVİSTLER, ABD BAŞKANI TRUMP'IN GÖÇMEN KARŞITI POLİTİKALARINI PROTESTO ETTİ

New York, 13 Şubat 17 : ABD'nin New York kentindeki Yahudiler ve göçmenlik aktivistleri, Başkan Donald Trump'ın göçmen karşıtı politikalarına karşı protesto mitingi düzenledi.

ABD'de Trump'ın göçmen karşıtı söylem ve politikalarına, toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler sürüyor.

New York'taki mültecilerle ilgili küresel Yahudi sivil toplum kuruluşu Hebrew Immigrant Aid Society öncülüğünde miting düzenlendi. Yüzlerce Yahudi ve göçmenlik aktivisti, Mülteciler İçin Yahudi Hareketi Ulusal Günü kapsamında, soğuk ve yağmurlu havaya rağmen Battery Park'ta bir araya geldi.

Mitinge katılan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Minnesota'dan Demokrat Partili Müslüman Kongre Üyesi Keith Ellison, Manhattan Belediye Başkanı Gale Brewer, New York Belediyesi Kamu Temsilcisi Letitia James ve Belediye Saymanı Scott Stringer ile ADL Ulusal Direktörü Jonathan Greenblatt ve Suriyeli mülteci Sana Mustafa, konuşma yaptı.

Göstericilerin taşıdığı pankartlarda yer alan, "demokrasimizi koru" ve Yahudilerin Mısır'dan çıkışını konu alan Exodus'tan alıntı "Siz de bir zamanlar yabancıyken, yabancı birine baskı yapmamalısınız" ifadeleri dikkati çekti.

Mitingi, 20 Yahudi kuruluşu destekledi.

Daha önce yazarlar, kadınlar, öğrenciler, Müslüman kuruluşları, sendikalar ve LGBT topluluğu da ayrı ayrı mitingler düzenleyerek, göçmen ve mültecilere destek vermiş, nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkenin vatandaşlarına seyahat yasağı kararına karşı çıkmıştı.

(AA/ÖZ/HA)

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