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19 Şubat 2017 Pazar 09:59

New York'ta Uluslararası Oyuncak Fuarı

Dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan 114. Uluslararası New York Oyuncak Fuarı, Javits Center'da açıldı.

New York'ta Uluslararası Oyuncak Fuarı
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DÜNYANIN İLK TRANSEKSÜEL OYUNCAK BEBEĞİ DE FUARDA TANITILDI

New York, 19 Şubat 17 : Dünyanın en büyük oyuncak fuarlarından biri olan 114. Uluslararası New York Oyuncak Fuarı, Javits Center'da açıldı.

Oyuncak fuarında 100'den fazla ülkeden bin 100'ün üzerinde firma stant açtı.

Yaklaşık 40 bin metrekarelik alana kurulan fuarda, dünyanın önde gelen oyuncak firmaları yeni, yaratıcı ve aynı zamanda beceri geliştirmeye yönelik en son ürünlerini tanıttı.

Dünyanın ilk transeksüel oyuncak bebeği de fuarda tanıtıldı. Fuar 21 Şubat'a kadar açık kalacak.

(AA/RÇ/HÖ)

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