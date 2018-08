New York (.): ABD\'nin New York kentinde Hindistan\'ın bağımsızlığının 72. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen



New York (.): ABD\'nin New York kentinde Hindistan\'ın bağımsızlığının 72. yıldönümünü kutlamak amacıyla düzenlenen "Hindistan Günü Geçit Töreni" kentin sokaklarında renkli görüntüler oluşturdu.

Manhattan Adası\'ndaki Madison Caddesi üzerinde başlayan Hindistan Günü Geçit Töreni\'nde genç yaşlı yüzlerce katılımcı yer aldı.

Geleneksel çalgıları ve renkli kıyafetleri ile New York sokaklarını dolaşan Hintliler, New York sokaklarında Hindistan rüzgarı estirdi.

Yürüyüşe katılanlar, bindikleri araçlarla ellerinde ABD ve Hindistan bayraklarını sallayarak topluma birlik mesajı verirken bazı gruplar da birlik mesajı içeren Hintçe ve İngilizce pankartlar taşıdı.

Törende ayrıca muson yağmurlarından etkilenen Hindistan\'ın Kerala eyaletine destek çağrısında bulunuldu.

Geçit töreni, New York sokaklarındaki ABD\'liler ve turistlerden de ilgi gördü.

(AA/GÜL)