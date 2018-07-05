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New York’taki Özgürlük Heykeli’nde Protesto Eylemi

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'nın kutladığı gün Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan bir kadın, New York’ta güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

New York’taki Özgürlük Heykeli’nde Protesto Eylemi

ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'nın kutladığı gün Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan bir kadın, New York’ta güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

05 Temmuz 2018 Perşembe 08:57
New York’taki Özgürlük Heykeli’nde Protesto Eylemi


ABD’de 4 Temmuz Bağımsızlık Bayramı'nın kutladığı gün Özgürlük Heykeli'ne tırmanmaya çalışan bir kadın, New York’ta güvenlik güçlerini alarma geçirdi.

Güvenlik güçleri, Özgürlük Heykeli’ne tırmanmaya çalışan kadın protestocuyu ikna etmek için büyük bir çaba harcadı. Kadın protestocu üstünde, 'ayağa kalk ve diren' yazılı bir t-shirt ile heykelin alt bölümünde eylemini sürdürdü.

Bölgeye gönderilen özel birimler heykelin etrafında konuşlandırıldı. Sahil Güvenlik botları Özgürlük Heykeli'nin çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Üç saatten fazla süren ikna çabaları sonuç vermeyince, heykelin alt bölümüne merdivenler aracılığıyla ulaşan bir polis, protestocu kadına yaklaşmayı başardı.

Protestosunu sürdüremeyeceğini anlayan kadın yaklaşık üç buçuk saat süren eylemine son verdi.Protestocu kadın polis tarafından güvenliği sağlandıktan sonra heykelden indirildi.

4 Temmuz bayramı nedeniyle normal günlerden oldukça fazla kişinin ziyaret ettiği Özgürlük Heykeli protesto eylemlerinin ardından kapatıldı. İçeride bulunan ziyaretçiler dışarı çıkartıldıktan sonra botlarla bölgeden uzaklaştırıldı. Park Polisi yetkilileri protesto eylemleri sırasında en az dört bin ziyaretçinin olduğunu kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 05.07.2018 12:30
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