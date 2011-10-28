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New York'ta Üçlü Zirve

New York’ta gerçekleştirilecek üçlü zirve, Pazar ve Pazartesi günleri New York’taki Long Island’da yapılacak

New York'ta Üçlü Zirve

New York’ta gerçekleştirilecek üçlü zirve, Pazar ve Pazartesi günleri New York’taki Long Island’da yapılacak

28 Ekim 2011 Cuma 12:07
New York'ta Üçlü Zirve
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Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, üçlü Kıbrıs zirvesinin yapılacağı New York’a gitmek üzere bu sabah KKTC’den ayrıldı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu  ve Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas arasında New York’ta gerçekleştirilecek üçlü zirve, Pazar ve Pazartesi günleri New York’taki Long

Island’da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’na, Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Sözcüsü Osman Ertuğ ve müzakere heyetlerindeki uzman ve diplomatlardan Serden Hoca, Erhan Erçin, Güneş Onar, Oğuzhan Hasipoğlu

eşlik ediyor.

Eroğlu’nu Ercan Devlet Havaalanı’ndan, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Soğancı, bazı bakan ve milletvekilleriyle diğer üst düzey yetkililer uğurladı.

Eroğlu, ayrılmadan önce yaptığı basın açıklamasına, gazeteci-yazar Doğan Harman’a rahmet, ailesine başsağlığı dileğiyle başladı.

Cumhurbaşkanı, bugün, New York’a gitmek üzere yola çıktıklarını ve iki günlük bir toplantı gerçekleştireceklerini, zirvenin Long Island’da gerçekleştirileceğini ifade ederek şöyle devam etti:

“Biraz gazetecilerden uzak bir yer olarak düşündüler orasını. Tabii ki gazeteciler herhalde etrafta bulunacaktır. Zaten birinci gün gazetecilerle bir araya geleceğiz diye bir düşünce vardır. İki gün, garantiler

ve toprak ile harita ve bunlarla ilgili rakamlar hariç bütün başlıkları görüşeceğiz.”

Kıbrıs’ta yaptıkları görüşmelerde ısrarla yakınlaşmalar sağlamak için zaman zaman öneriler sunduklarını ancak buna mukabil adımlar atılmadığı için bazı başlıklarda yakınlaşma sağlanmasına karşın

bazılarında bağlantı ve köprü kuramadıklarını belirten Eroğlu, New York’ta bazı başlıklar enine boyuna tartışıldıktan sonra yakınlaşmaların sağlanacağını tahmin ettiğini söyledi.

“BİR STRATEJİYLE GİDİYORUZ”

Eroğlu, ekibiyle iyi bir çalışma yaptıklarını kaydederek, “Çözüme ulaşılabilmesi için Türk tarafınca yapılması gereken nedir, atılması gereken adımlar nedir, onların hesaplarını yaptık ve bir stratejiyle New

York’a gidiyoruz” dedi.

Eroğlu, iyi niyetle “bir anlaşma olur” düşüncesiyle New York’a gittiklerini ve gerek burada öne sürdükleri öneriler ve gerekse Rumların atacağı adımlara göre stratejilerinin ne olacağı konusunda

değerlendirmelerini yaptıklarını, hazırlıklı olduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Rumların da kendileri gibi samimi bir şekilde anlaşma düşüncesi içinde hareket etmeleri halinde, başlıkların büyük bir kısmını kapatabileceklerini düşündüğünü kaydetti.

Eroğlu, toprak konusundaki harita ve rakamlar ile garantiler konusunun en son görüşüleceğini ve kendilerine göre “sonun” da, dörtlü veya beşli zirvenin belirlendiği tarih olacağını, bu konuda Genel

Sekreterin bir karar vermesi için ısrarlarını sürdüreceklerini ifade etti.

Son Güncelleme: 28.10.2011 12:07
Anahtar Kelimeler:
New YorkEroğluüçlü Zirve
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