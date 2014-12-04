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New York'ta Siyahinin Ölümüne Neden Olan Polise Takipsizlik Kararı

ABD Adalet Bakanlığı, New York'ta gözaltı işlemi sırasında boğazını sıktığı siyahi Amerikalı Eric Garner'ın ölmesine neden olduğu iddia edilen polis için takipsizlik kararı verilmesinin ardından, olayla ilgili federal soruşturma başlatma kararı aldı.

New York'ta Siyahinin Ölümüne Neden Olan Polise Takipsizlik Kararı

ABD Adalet Bakanlığı, New York'ta gözaltı işlemi sırasında boğazını sıktığı siyahi Amerikalı Eric Garner'ın ölmesine neden olduğu iddia edilen polis için takipsizlik kararı verilmesinin ardından, olayla ilgili federal soruşturma başlatma kararı aldı.

04 Aralık 2014 Perşembe 08:39
New York'ta Siyahinin Ölümüne Neden Olan Polise Takipsizlik Kararı
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ABD Adalet Bakanlığı, New York'ta gözaltı işlemi sırasında boğazını sıktığı siyahi Amerikalı Eric Garner'ın ölmesine neden olduğu iddia edilen polis için takipsizlik kararı verilmesinin ardından, olayla ilgili federal soruşturma başlatma kararı aldı.

Adalet Bakanı Eric Holder, yaptığı açıklamada, bakanlığının Eric Garner'ın ölümüyle ilgili, "bağımsız, kapsamlı, adil ve hızlı" bir vatandaşlık hakları soruşturması başlatacağını duyurdu.

Garner'ın eşi, ABD Başkanı Barack Obama ve New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ile konu hakkında telefon görüşmeleri yapan Holder, 43 yaşındaki Garner'ın ölümünü "trajedi" diye niteleyerek, bunun, "emniyet birimleri ile onların hizmet vermek ve korumakla yükümlü oldukları toplumlar arasında bulunması gereken güven hissini test eden son dönemdeki olayların bir yenisi" olduğunu kaydetti.

"Bu sadece bir New York ya da Ferguson meselesi değil. Ferguson'daki jüri kararından sonra ülke genelinde barışçıl biçimde protesto düzenleyenler bunu açıkça ortaya koydu" diyen Holder, Ferguson'dan sonra New York'ta da jüri kararından "hayal kırıklığı" duyanlar olduğunu bildirdi. Holder, "Ancak tanık olduğumuz güven kırılmasını iyileştirmek için çaba göstermeliyiz" ifadesini kullandı.

Federal soruşturmada Garner'ın ölümünde olası vatandaşlık hakları ihlallerinin olup olmadığı araştırılacak.

New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, 6 çocuk babası 43 yaşındaki siyahi Amerikalı Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmıştı. Bir grup polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan Garner, hayatını kaybetmişti.

Amatör video kaydındaki görüntülerde, astım hastası Garner'ın, boğazını sıkarak kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan polislere ölümünden hemen önce, nefes alamadığını söylediği yer almıştı.

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New Yorkta Siyahinin Ölümüne Neden Olan Polise Takipsizlik KararıKıbrıs Manşet
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