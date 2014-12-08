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New York'ta Polise Takipsizlik Kararına Tepkiler Sürüyor

ABD'de siyahi Amerikalı Eric Garner'ın, gözaltı işlemi sırasında boğazını sıkarak ölümüne neden olan polise takipsizlik kararına tepkiler beşinci gününde de sürdü.

New York'ta Polise Takipsizlik Kararına Tepkiler Sürüyor

ABD'de siyahi Amerikalı Eric Garner'ın, gözaltı işlemi sırasında boğazını sıkarak ölümüne neden olan polise takipsizlik kararına tepkiler beşinci gününde de sürdü.

08 Aralık 2014 Pazartesi 07:28
New York'ta Polise Takipsizlik Kararına Tepkiler Sürüyor
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 ABD'de siyahi Amerikalı Eric Garner'ın, gözaltı işlemi sırasında boğazını sıkarak ölümüne neden olan polise takipsizlik kararına tepkiler beşinci gününde de sürdü.

New York'taki gösterilerde Grand Central'de toplanan yüzlerce kişi, tarihi istasyonun yolcu salonunun ortasında Garner'ın öldürülmesini temsilen yere yatarak hareketsiz bekledi.

Etraftaki polislerin güvenlik önlemleri ve yolcuların meraklı bakışları arasında ellerindeki "Nefes alamıyorum", "Adalet yoksa barış da yok", "Siyahilerin hayatları da değerli" pankartlarıyla tepki gösterenler, daha sonra Grand Central'den ayrılarak Manhattan caddelerine çıktı.

Bir süre sokaklarda yürüyen göstericilerin ikinci durağı Macy's alışveriş merkezi oldu. ABD'de tatil ve indirimli alışveriş sezonunun başlamasıyla müşterilerin yoğun olduğu mağazada da bir süre yerde yatan göstericiler Macy's'in ardından H&M mağazasında da benzer gösterilerini sürdürdü.

Beyazların ve Hispaniklerin de aralarında bulunduğu göstericilere müşteriler de destek verirken, mağaza görevlileri ve polis eylemcilere müdahale etmedi.

Sokaklarda bir süre, Garner'ın ölmeden önce polisin boğazını sıkması sırasında defalarca söylediği "Nefes alamıyorum" cümlesini ve "Adalet yoksa barış da yok" sloganlarını atan göstericiler, olaysız dağıldı.

New York'ta jüri kararının açıklandığı çarşamba gününden bu yana süren eylemlerde gözaltına alınanların sayısının 300'ü geçtiği belirtildi.

POLİS MEMURUNA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

ABD'de siyahi zanlıları öldüren beyaz polislerin yargılanmaması yönünde arka arkaya gelen jüri kararları ülkedeki güvenlik uygulamalarında ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı inancını artırıyor.

New York'un Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, 6 çocuk babası 43 yaşındaki siyahi Amerikalı Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmıştı. Bir grup polis memurunun yardımıyla Daniel Pantaleo adlı polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan Garner, hayatını kaybetmişti.

Amatör video kaydındaki görüntülerde, astım hastası olan Garner'ın, boğazını sıkarak kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan polislere ölümünden hemen önce defalarca "nefes alamıyorum" dediği görülmüştü. Yapılan otopside Garner'ın nefes alamadığı için hayatını kaybettiği belirlenmişti.

İki hafta önce de Ferguson'da ağustos ayında silahsız siyahi genci silahla öldüren polise jüri tarafından takipsizlik kararı verilmesi üzerine ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.

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