New York'ta Polis Şiddetine Karşı Protesto

POLİS ŞİDDETİNİ PROTESTO EDEN YAKLAŞIK 200 KİŞİ, POLİS TEŞKİLATINA DESTEK AMACIYLA TOPLANAN BAŞKA BİR GRUBA TEPKİ OLARAK GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLEDİ

ABD'nin New York kentinde polis şiddetini protesto eden yaklaşık 200 kişi, aynı gün polis teşkilatına destek amacıyla toplanan başka bir gruba tepki olarak gösteri yürüyüşü düzenledi.

Manhattan'ın güneyindeki New York City belediye binasının yakınlarında toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, şehrin finans merkezi Wall Street ve Çinliler'in yoğun olarak yaşadığı Chinatown üzerinden Manhattan Köprüsü'ne yürüdü.

Siyahi Amerikalı Eric Garner'ın Temmuz ayında gözaltı işlemi sırasında beyaz bir polis memuru tarafından boğazı sıkarak öldürülmesini temsilen birkaç dakika yere yatarak hareketsiz bekleyen göstericiler, köprüyü bir süreliğine trafiğe kapattı.

Belediye binası önünde New York Emniyet Müdürlüğüne (NYPD) destek vermek için toplanan daha az katılımlı bir gruba tepki olarak düzenlenen yürüyüş sırasında, bazı göstericilerin polisle tartıştığı görüldü.

Polis şiddetini protesto eden göstericiler, diğer grubun "Teşekkürler NYPD" sloganıyla toplanmasına cevaben "NYPD'ye Teşekkür Yok" sloganıyla eylem gerçekleştirdi.

Staten Island bölgesinde 17 Temmuz'da meydana gelen olayda, 6 çocuk babası Garner, kaçak sigara sattığı gerekçesiyle gözaltına alınmaya çalışılmıştı. Bir grup polis memurunun yardımıyla Daniel Pantaleo adlı polis tarafından boğazı sıkılarak yere yatırılan Garner, hayatını kaybetmişti.

Amatör video kaydındaki görüntülerde, astım hastası olan Garner'ın, boğazını sıkarak kelepçe takıp gözaltına almaya çalışan polislere ölümünden hemen önce defalarca "nefes alamıyorum" dediği görülmüştü. Yapılan otopside Garner'ın nefes alamadığı için hayatını kaybettiği belirlenmişti.

New York'ta jüri 3 Aralık'ta, 43 yaşındaki Garner'ı öldüren polis memurunun yargılanmaması yönünde karar almıştı.

24 Kasım'da ise Ferguson'da, Ağustos ayında silahsız siyahi bir genci silahla öldüren polise jüri tarafından takipsizlik kararı verilmesi üzerine ülke genelinde gösteriler düzenlenmişti.