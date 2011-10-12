New York'ta Milyarderleri Protesto Yürüyüşü

YÜRÜYÜŞE KATILAN PROTESTOCULAR A.A'YA KONUŞTU:

“PROTESTOLARIMIZ DEVAM EDECEK, YILMAYACAĞIZ”

“BİZ TOPLUMUN YÜZDE 99'LUK KESİMİNİ TEMSİL EDİYORUZ, YÜZDE 1'LİK ZENGİN KESİM BİZİ KONTROL ETMEMELİ”

New York'ta finans merkezi olarak bilinen ''Wall Street''i, ülkedeki gelir dağılımı dengesizliğini, işsizliği ve ekonomik politikaları protesto eden göstericiler, Manhattan'da bazı milyarderlerin evlerine yürüdüler ve milyarderlerin lüks evlerin önünde sloganlar attılar.

17 Eylül'den bu yana Wall Street'in hemen yanındaki Zuccotti Park'a kamp kuran ''Wall Street'i İşgal Et'' adlı sivil girişim tarafından düzenlenen protesto gösterisine katılan yüzlerce eylemci, Manhattan'da 5. Cadde ve 59. Sokakta toplanıp medya devi Rupert Murdoch, petrolcü David Koch, hedge foncu John Paulson ve Chase bankasının üst yöneticisi Jamie Dimon'ın Park Caddesi ve 5. Cadde üzerlerindeki lüks evlerine yürüdüler ve zenginlerin de vergilendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Yürüyüş sırasında A.A muhabirinin sorularını yanıtlayan eylemciler, protesto gösterilerinin devam edeceğini, kesinlikle yılmayacaklarını belirterek, kendilerine toplumun her kesiminden destek geldiğini görmekten memnuniyet duyduklarını ifade ettiler. Protestoculardan bazıları, ABD Başkanı Baracak Obama'yı desteklemeye devam ettiklerini de belirttiler.

New York'ta siyaset bilimi üzerine master yapan Maged adlı gösterici, milyarderlerin evlerinin önünden geçerken AA'ya yaptığı açıklamada, ''Yürümeye devam ediyoruz, edeceğiz, buralara yine geleceğiz, kesinlikle durmak yok'' dedi. Maged, ''Biz toplumun yüzde 99'luk kesimini temsil ediyoruz, yüzde 1'lik zengin kesim bizi kontrol etmemeli'' diye konuştu.

Elinde koskocaman bir ''Yüzde 99'u Biz Temsil Ediyoruz'' pankartı bulunan yarı zamanlı çalışan Athina Sals da ''Bugün milyarderleri protesto ediyoruz, onların evlerinin önünden geçiyoruz. Bizim ciddi olduğumuzu bilmeleri lazım. Bu eylemlerimiz devam edecek. Ben de sonuna kadar destek vereceğim'' dedi.

İsmini vermek istemeyen orta yaşlı bir kadın gösterici de bugün neyi protesto ettiklerini sorması üzerine şöyle konuştu:

''Biz ABD'nin yüzde 1'lik kesiminin ülkenin gelirini elinde toplamasından son derece rahatsızız. Öte yandan bizim de içinde bulunduğumuz yüzde 99'luk kesim, işini, sağlık sigortasını, emeklilik hakkını kaybediyor. Bugün buraya çok değişik kesimlerden çok sayıda insan hep birlikte dayanışma göstermeye ve 'artık yeter' demeye geldi. Bankalar yaptıklarından sorumlu tutulmalı. Toplumda zenginin elindeki kaynaklar, çalışan kesime aktarılmalı, yanı işçilere, öğretmenlere, itfaiyecilere, hemşire ve küçük işletme sahiplerine yönlendirilmeli, onların üzerlerindeki baskı ortadan kalkmalı.''

''Peki milyarderlere mesajınız nedir?'' sorusu üzerine aynı kadın, ''Mesajımız basit, onlara 'artık uyanın, yaptıklarınız yetti, açgözlülüğe son verin' diyoruz'' diye konuştu.

Pedro adındaki üniversite öğrencisi de dersleri elverdikçe gelip protestoculara destek verdiğini belirterek, ''Bugün milyarderlerin bizi hemen dinleyeceğini sanmıyorum, ama biz burada bir bilinç uyandırmak istiyoruz. Bu lüks evlerde zenginlere yardım eden işçiler de kalıyor, o işçilerin de bir gün bize katılmalarını istiyoruz. Bu dev şirketlerin açgözlülüğü sürdüğü sürece bizim de eylemlerimiz aralıksız sürecek. Bu şirketlerin ABD yönetimi üzerindeki nüfuzunu durdurmak istiyoruz'' diye konuştu.

İki yılı aşkın bir süredir işsiz olduğunu belirten orta yaşın üzerinde bir kadın da ülkede daha fazla istihdam yaratılmasını görmek istediğini belirtti ve şöyle konuştu:

''Açıkçası buraya kişisel olarak gelme nedenim gençleri desteklemek. Gençler okullardan devlete borçlu çıkarak mezun oluyorlar, bu onların suçu değil, burada yüksek öğrenim çok pahalı. Mezuniyetten sonra da pek çoğu iş bulamıyorlar. Bizim gençliğimizde ise mükemmel bir ekonomi vardı, hepimiz harika işler buluyorduk, bize birden fazla iş teklifleri yapılıyordu. Zuccotti Park'a gittim ve oradaki gençlerle konuştum, onların seslerindeki ve gözlerindeki korku ve tedirginlik çok belli oluyor. Gençler böyle hissetmemeli.''

Bir başka kadın da ''Tepkimizin giderek büyümesini istiyorum. Açıkçası ABD'deki bu gösteriler geç bile kaldı. Biz eşitlik istiyoruz, vergi ödemelerindeki yasal boşlukların önlenmesini istiyoruz. Milyarderlerin kendi paylarına düşeni ödemesini istiyoruz, çünkü kendi payına düşeni orta kesim ödüyor'' dedi.

Aynı kadın, ABD Başkanı Barack Obama'yı başından beri desteklediğini de ifade ederek ''Sanırım Cumhuriyetçiler karşısında uyuşmacı davranıyor, ama yine de kendisiyle gurur duyuyorum ve en iyi stratejiyi izleyeceğine inanıyorum'' dedi.

Bu arada bazı göstericilerin medyaya konuşmak istememeleri, bazılarının da isim vermekten kaçınmaları dikkati çekti.

Yürüyüş sırasında pek çok eylemci ellerinde ''Milyarderlerin Sonu'', 'Biz yüzde 99'luk kesimiz, sizse yüzde 1'lik kesimsiniz, bizi kontrol etmeye hakkınız yok'', ''Zenginleri Vergilendirin'', ''Benim Kurtarma Planım Nerede?'', ''Bu Açığı Nasıl Kapatırız?'' ''Wall Street'in Ahlak Eksikliği Var'', ''Açgözlülüğe Son'' yazılı pankartlar taşıdılar ve sloganlar attılar.