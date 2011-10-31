New York'ta Kıbrıs Üçlü Görüşmesinin İlk Günü Tamamlandı

New York’ta BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’un katılımıyla yapılan üçlü zirvenin ilk gününden olumlu mesajlar çıktı. BM, görüşmelerin seyrinden memnun olduğunu açıkladı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon'un Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, Genel Sekreter’in Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas’la yaptığı görüşmede ''yönetim ve güç paylaşımı, mülkiyet, toprak ve vatandaşlık'' olmak üzere 4 ana konu üzerinde durulduğunu bildirdi.

Downer, ''Görüşmeler olumlu, verimli ve azimli bir şekilde geçti. Bu kapsamda BM, görüşmelerin seyrinden memnundur'' dedi.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'la New York'un Long Island bölgesindeki Manhasset kasabasında yaptığı üçlü görüşmenin ilk günü sona erdi.

Genel Sekreter Ban'ın Greentree çiftliğinde basına kapalı yapılan görüşmenin sabahki bölümünde liderlerle üçlü görüşme yaptığı, ardından görüşmeden ayrıldığı, görüşmelerin daha sonra Kıbrıs özel danışmanı Downer ve siyasi işlerden sorumlu yardımcısı Lynn Pascoe'nun iki tarafın müzakere heyetleriyle ayrı ayrı yaptıkları ''mekik diplomasisi'' şeklinde devam ettiği bildirildi.

Mekik diplomasinin Kıbrıs Türk heyetinin önerisi olduğu da öğrenildi.

Downer tüm gün boyunca basına kapalı düzenlenen görüşmelerin ardından basına bilgi verdi ve soruları yanıtladı.

BM Genel Sekreteri Ban'ın, Cumhurbaşkanı Eroğlu ve Rum lider Hristofyas'la tüm gün süren görüşmelerin başında toplam 2 saat görüştüğünü ve onlarla sabah aynı zamanda kahvaltıda biraraya geldiğini söyleyen Downer, açıklamasında şunları kaydetti:

''Genel Sekreter bu süre zarfında liderlerle Kıbrıs müzakerelerinin 4 ana meselesiyle ilgili önemli müzakereler başlattı: Bunların ilki yönetim ve güç paylaşımı ve bu kapsamda da özellikle de yürütme, yani başkanlık üzerinde duruldu. İkincisi mülkiyet konusu, üçüncüsü toprak, dördüncüsü de vatandaşlık konusu.''

Downer Genel Sekreter Ban'ın görüşmeden ayrılmasının ardından ise Lynn Pascoe, kendisi ve BM ekibinin, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının müzakere heyetleriyle birlikte özellikle bu 4 konu üzerine yoğunlaşarak kapsamlı görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Downer, ''Burada kendi ifadelerimi değil, liderlerin ifadelerini kullanıyorum, zaten bu da BM'nin görüşünü yansıtmaktadır: Görüşmeler olumlu, verimli ve azimli bir şekilde geçti. Bu kapsamda BM görüşmelerin seyrinden memnundur'' dedi.

Manhasset'teki bulundukları Greentree'nin toplantılar için güzel bir yer olduğunu da belirten Downer, gece de görüşmenin yine burada akşam yemeğiyle devam edeceğini söyledi.

Downer, Genel Sekreterin görüşmelerin ikinci günü dolayısıyla bugün Greentree'ye geri döneceğini ve yaklaşık 6 saat iki liderle üçlü görüşme için kalacağını, çalışma toplantılarının devam edeceğini, ardından da Genel Sekreterin liderler için akşam yemeği düzenleyeceğini bildirdi.

Downer kesin olmamakla birlikte BM Genel Sekreteri Ban'ın üçlü görüşmelerin tamamlanmasının ardından bugün Greentree'de değil, Salı günü BM Genel Merkezinde basına açıklama yapmasının beklendiğini de belirtti.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Downer basına kapalı yapılan görüşmelerin ardından basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moo'un Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, Kıbrıs üçlü görüşmesine ilişkin olarak, ''Evet şu ana kadar olumlu ve verimli oldu, son derece iyi geçti, bekleyip göreceğiz'' dedi.

BM'nin iki tarafa aralarındaki anlaşmazlıkları aşmak için öneri sunup sunmayacağının sorulması üzerine, Downer, ''Başından beri söyledik, bu müzakere sürecinde hakem ya da arabulucu olmayacağız, ama mümkün olduğunca yardımcı olmaktan memnunuz. Bu yüzden öneri sunmadık, bizim yaptığımız, iki tarafla pozisyonları hakkında geniş bir şekilde konuşmak, ve diğer tarafın pozisyonunu da onlarla konuşmak, böylece iki tarafın pozisyonlarının daha fazla anlaşılmasını sağlamak. Günün sonunda, taraflar kendi yakınsamalarını kendileri yapacaklar. BM onlara hiçbir şey dayatamaz, böyle bir niyetimiz yok'' diye konuştu.

Görüşmelerde ''al-ver'' sürecinin başlayıp başlamadığının sorulması üzerine Downer, ''Bakın bu soru bana Kıbrıs'ta da soruldu, bu kelimelerin dildeki anlamlarıyla ilgili (semantik) bir konu'' dedi. Liderlerin iki tarafın farklı olan pozisyonlarına baktıklarını ve bu tutumlara göre biryerlere varmaya çalıştıklarını belirten Downer, ''O yüzden buna ne ad verirseniz verebilirsiniz, bu tür isim tartışmalarına girmekten kaçınmaya çalışıyoruz'' dedi.

Görüşmelerde yönetim ve güç paylaşımı konusunda gelişme olup olmadığının sorulması üzerine ise görüşmelerin detaylarıyla ilgili bilgi veremeyeceğini belirten Downer, görüşmelerin olumlu, verimli ve azimli geçtiğini yineledi.

Downer, ''Bunlar sadece benim değil, iki tarafın da sözleri, sanıyorum görüşmeleri son derece olumlu ve yararlı buldular. Görüşmeler bugün de devam edecek'' dedi.

Greentree'nin ''gerilimi yumuşatmak ve süreci hızlandırmak için özellikle mi seçildiğinin'' sorulması üzerine ise Downer, BM Genel Sekreteri Ban'ın ve BM'nin, Greentree çiftliğini başka toplantılar ve konferanslar için de zaman zaman kullandığını, üçlü görüşmeler için de burayı seçmesinin ve iki günlüğüne liderleri buraya davet etmesinin yine Genel Sekreterin kararı olduğunu, iki liderin dün geceyi burada geçireceklerini, böylelikle ana konulara odaklanmak için zamanları olacağını söyledi. Liderlerin de bu kapsamda burada bulunmaktan memnun olduklarını belirten Downer, bu görüşme yerinin alternatifinin Genel Sekreterin BM'deki konferans salonu olduğunu, buranın ise daha uygun bir mekan olduğunu düşündüklerini söyledi.

''Şu ana kadar görüşmelerin umut verici olup olmadığının sorulması üzerine Downer, ''Evet şu ana kadar olumlu ve verimli oldu, son derece iyi geçti, bekleyip göreceğiz'' diye konuştu.

Bu görüşmelerin ardından BM'nin bir yol haritası üzerinde durup durmayacağının sorulması üzerine, Downer, bu görüşmelerin sonunda ne olacağını Genel Sekreterin açıklayacağını, bunun da ya bugün gece ya da daha büyük ihtimalle Salı günü olacağını vurguladı.

Görüşmelerdeki ''formatla'' ilgili bir soru üzerine ise Downer, Genel Sekreterin liderlerle ve özel temsilcileriyle görüşmelerine aynı salonda kahvaltıyla başladığını, daha sonra resmi görüşmelere geçildiğini belirtti.

Genel Sekreter Ban'ın Greentree'den ayrılmasının ardından BM ekibinin önce Hristofyas ve ekibiyle, ardından da Eroğlu ve ekibiyle ile ayrı ayrı görüştüğünü bildiren Downer, BM uzman ekiplerinin de hem Rum, hem de Kıbrıslı Türk uzmanlarla görüştüklerini anlattı.

Downer, ''Tüm gün boyunca iyi bir görüş alışveriş süreci yaşandı'' dedi



ATMOSFER OLUMLU



BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'un Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer, Greentree'deki Kıbrıs görüşmeleriyle ilgili olarak, ''Buradaki atmosfer son derece olumlu oldu, müzakereler verimli oldu. Azimli görüşmeler oldu, zaten bu tür müzakerelerde de ihtiyacınız olan budur'' diye konuştu.

Toplantıda ''neler başarıldığının ve neden sadece iki gün toplantı yapılacağının sorulması üzerine'', Downer, ''Aslında bugünkü görüşme sadece birkaç saat olacaktı, ama daha sonra Genel Sekreter bu toplantıdan gerçekten birşeyler çıkmasını istedi, sadece Cenevre'de ve New York'taki gibi bir toplantı olsun istemedi, o toplantılar 3-4 saat sürmüştü, bunda daha çok zaman olsun istedi'' diye konuştu.

Genel Sekreterin odaklanması gereken pek çok başka konu olduğunu, aynı şekilde iki liderin de pek çok konusu ve yapması gereken pek çok şeyi olduğunu söyleyen Downer, ''Bu iki gün bu meselelere odaklanmayla geçecek. Görüşmelere ilişkin söylediklerimi de abartmıyorum, ben toplantıların olumlu, verimli ve azimli, gayretli geçtiğini söyledim. Buradaki atmosfer son derece olumlu oldu, müzakereler verimli oldu. Azimli görüşmeler oldu, zaten bu tür müzakerelerde de ihtiyacınız olan budur'' dedi.

Toplantının sonunda Genel Sekreterin basına açıklaması sırasında iki liderin yanında bulunup bulunmayacağına yönelik bir soru üzerine ise Downer, bu konunun henüz karara bağlanmadığını, Cenevre ve New York'taki daha önceki görüşmelerde liderler yanındayken Genel Sekreterin basına açıklama yaptığını, bu sefer de bu şekilde olmaması için bir neden bulunmadığını, bunun bir mesele olmadığını söyledi. Liderlerin isterlerse Ban Ki-Moon'un açıklamasını yaparken yanında durabileceklerini, bundan da (BM olarak) memnuniyet duyacaklarını ifade eden Downer, ''Dürüst olmak gerekirse o detaya henüz girmedik, bunu düşünmedik bile'' diye konuştu.

Dolaylı görüşmelerinin şimdi neden yapıldığına yönelik bir soru üzerine ise Downer, ''İkisini de yaptık, hem üçlü görüşme, hem de ayrı ayrı görüşmeler yaptık. Bence bu tür karışık tarzda görüşmeler oldukça iyi şekilde gidiyor. Biz her zaman farklı birşeyler düşünmeye çalışıyoruz, süreci ileri götürmek için her zaman yaratıcı ve yapıcı yollar düşünüyoruz. BM Güvenlik Konseyine olan yükümlülüklerimizi yerine getirmemiz lazım'' dedi.

Dolaylı görüşmelerin, BM'nin iki taraf arasındaki farklılıkları aşmaya çalışan önerilerde bulunduğu anlamına mı geldiğinin sorulması üzerine ise Downer, ''Biz tarafların dediklerini dinliyoruz, onların düşüncelerini onlarla tartışıyoruz, onlarla geniş kapsamlı görüşmeler yapıyoruz, bu öneri sunmakla aynı şey değil'' dedi.



CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ ERTUĞ



Görüşmelerin sonunda Türk gazetecilerin sorularını kısaca yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ da, görüşmelere hep umutlu ve olumlu baktıklarını belirterek, ''Ümidimiz ilerleme ve hatta bir uzlaşıya ulaşılabilmesidir, biz (çözüm yönünde) ümidimizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz, şu an B planlarına değil, Kıbrıs görüşmelerine yoğunlaşıyoruz'' diye konuştu.



ÜÇLÜ GÖRÜŞME BUGÜN DEVAM EDECEK



New York görüşmelerinin ilk gününü tamamlayan iki lider ve müzakere heyetleri, geceyi geçirdikleri Greentree çiftliğinde bugün de tam gün görüşecekler. Liderlerin sabahtan yine Downer ve BM ekipleriyle görüşmeler yapmaları, ardından yerel saatle 15.00'de (Kıbrıs saatiyle 21.00) Ban Ki-Moon'un Greentree'ye gelmesiyle birlikte üçlü görüşmenin başlaması ve yaklaşık 6 saat sürmesi bekleniyor.

Genel Sekreter Ban'ın görüşmelerin sonunda bu gece Greentree'de mi, yoksa BM genel merkezinde Salı günü mü basına açıklama yapacağı ise henüz belli değil.

Bugünkü görüşmeler de tüm gün basına kapalı yapılacak.